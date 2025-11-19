Sénégal: L'hôpital de Ndioum, un exemple réussi de la coopération sénégalo-luxembourgeoise (ambassadeur)

Ndioum — L'ambassadrice du Luxembourg au Sénégal, Laure Huberty, a fait part de sa "grande satisfaction" concernant les progrès réalisés par l'hôpital de Ndioum, qu'elle considère comme un exemple réussi du partenariat liant son pays au Sénégal.

"L'hôpital de Ndioum constitue l'un des projets emblématiques soutenus par le Luxembourg depuis le deuxième programme de coopération, il y a plus de dix ans. Le Luxembourg a financé les bases, la construction et l'équipement partiel de cet hôpital. Ce que nous découvrons aujourd'hui est le fruit du remarquable travail des équipes sénégalaises", a déclaré la diplomate.

Elle s'exprimait, mardi, lors d'une visite dans cet établissement soutenu depuis plus d'une décennie par la coopération sénégalo-luxembourgeoise.

Selon Mme Huberty, ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la finalisation du quatrième Programme indicatif de coopération liant le Sénégal au Luxembourg et qui s'achève à la fin de l'année.

L'hôpital de Ndioum a connu une transformation notable avec l'appui du Luxembourg, a-t-elle fait observer.

D'un seul médecin, il en compte désormais sept, chacun des départements étant dirigé par un spécialiste, selon la diplomate.

Elle a salué "l'engagement exemplaire" du directeur et de l'ensemble du personnel médical, soulignant leur "mobilisation exceptionnelle pour offrir des services de santé de haute qualité" aux usagers.

La délégation luxembourgeoise effectue une tournée dans plusieurs régions du Sénégal, dont Saint-Louis et Kaolack, afin de constater les réalisations du partenariat avec le Luxembourg, dont les débuts remontent à 40 ans.

Mme Huberty a invité les responsables à transmettre au ministère sénégalais de la Santé la satisfaction du Luxembourg quant aux résultats obtenus à l'hôpital de Ndioum, ajoutant que cette reconnaissance pourrait encourager la poursuite et l'élargissement de la coopération entre les deux pays.