Maroc: Port de M'diq - Hausse de 38% des débarquements de pêche à fin octobre

19 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de M'diq ont atteint 2.293 tonnes (T) à fin octobre 2025, en hausse de 38% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a également augmenté de 17% à plus de 84 millions de dirhams (MDH), contre environ 71,67 MDH à fin octobre 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont progressé de 61% au cours des dix premiers mois de 2025 à 1.079 T, pour une valeur estimée à environ 16,81 MDH (+50%), contre plus de 11,20 MDH/ 671 T à fin octobre 2024.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, augmenté de 59% à 632 T, pour une valeur de plus de 19,15 MDH, contre plus de 14,67 MDH/ 399 T en glissement annuel, rapporte la MAP.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 9% à 380 T pour des recettes de plus de 26,21 MDH (-5%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont évolué de 19% à 197 T, générant des revenus de plus de 21,80 MDH (+19%).

