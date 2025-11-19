Maroc: Pêche maritime - Le pays prend part à la 29e réunion ordinaire de l'ICCAT à Séville

Le Maroc participe à la 29e Réunion ordinaire de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), qui se tient du 17 au 24 novembre à Séville, dans le sud de l'Espagne.

Intervenant à cette occasion, la secrétaire d'État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a souligné l'engagement constant du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la conservation des ressources halieutiques et de la protection des espèces vulnérables.

Mme Driouich a rappelé que les pays en développement doivent faire face à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité alimentaire, d'emploi, d'impact du changement climatique et de dégradation de certains stocks halieutiques. Dans ce contexte, la gestion durable des pêcheries constitue, selon elle, une priorité stratégique pour garantir à la fois la souveraineté alimentaire et le bien-être des communautés côtières.

Évoquant la contribution significative du Maroc aux efforts de rétablissement du stock de thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique Est, la responsable a exprimé l'espoir que la présente session puisse aboutir à une répartition juste et équitable du Total admissible des captures (TAC) pour les trois prochaines années, dans le respect des clés de répartition établies et des droits historiques des parties prenantes.

Elle a également réaffirmé l'engagement du Maroc dans le cadre du processus d'évaluation de la stratégie de gestion (MSE), visant à garantir des règles de gestion transparentes, scientifiquement fondées et adaptées aux enjeux, notamment pour les thonidés tropicaux dont la situation exige des décisions reposant sur des avis scientifiques fiables.

Dans ce sens, Mme Driouich a insisté sur la nécessité d'approfondir les discussions autour de la biodiversité marine, de la protection des espèces vulnérables et des problématiques actuelles liées à la durabilité des écosystèmes marins.

La responsable a en outre réaffirmé la disposition du Royaume à travailler en concertation avec l'ensemble des parties contractantes pour dégager des solutions réalistes, équilibrées et conformes aux objectifs de durabilité des pêcheries. Elle a souhaité que cette session annuelle aboutisse à des recommandations constructives permettant de consolider les avancées en matière de conservation des thonidés de l'Atlantique.

S'inscrivant dans la dynamique globale portée par la Commission, la réunion de Séville accorde une attention particulière à plusieurs priorités stratégiques, notamment la gestion pluriannuelle des thonidés tropicaux et le renforcement des mesures relatives aux requins.

Les travaux de cette 29e session portent également sur l'organisation de la gouvernance interne, avec l'élection de nouveaux mandataires de la Commission, ainsi que sur la coordination avec les engagements internationaux, dans le contexte de l'entrée en vigueur de l'Accord BBNJ sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales.

L'adoption rapide du nouveau plan stratégique scientifique figure aussi parmi les priorités de cette réunion.

Participent aux travaux les délégations des parties contractantes, ainsi que des organisations partenaires et observatrices oeuvrant pour la gestion durable des thonidés et des espèces associées.