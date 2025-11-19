Maroc: Disway améliore son CA consolidé à 1,5 MMDH à fin septembre

19 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Disway a atteint 1,5 milliard de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 11% comparativement à la même période un an auparavant.

Au seul 3ème trimestre, le CA consolidé a progressé de 7,4% à 549 millions de dirhams (MDH), indique le groupe dans un communiqué.

Par segment de produit, le CA du "Volume" (PC fixes et portables, produits d'impression et imagerie ...) ressort à 437 MDH au 3ème trimestre 2025, en hausse de 4% par rapport à la même période une année auparavant.

Cette croissance vient principalement de la reprise des ventes des produits Printing notamment à l'international.

Concernant le segment "Value", il a affiché une progression remarquable de 22% pour atteindre un CA de 101 MDH, grâce à une stratégie commerciale offensive et la concrétisation de projets majeurs.

Sur les autres segments, le CA trimestriel passe de 8 MDH en 2024 à 11 MDH en 2025, porté notamment par la reprise de l'activité de distribution Photovoltaïque suite à la stabilisation des prix des panneaux solaires, mais aussi par une réorganisation opérée au niveau du groupe.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.