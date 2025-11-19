Maroc: Disway améliore son CA consolidé à 1,5 MMDH à fin septembre

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Disway a atteint 1,5 milliard de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de 2025, en croissance de 11% comparativement à la même période un an auparavant.

Au seul 3ème trimestre, le CA consolidé a progressé de 7,4% à 549 millions de dirhams (MDH), indique le groupe dans un communiqué.

Par segment de produit, le CA du "Volume" (PC fixes et portables, produits d'impression et imagerie ...) ressort à 437 MDH au 3ème trimestre 2025, en hausse de 4% par rapport à la même période une année auparavant.

Cette croissance vient principalement de la reprise des ventes des produits Printing notamment à l'international.

Concernant le segment "Value", il a affiché une progression remarquable de 22% pour atteindre un CA de 101 MDH, grâce à une stratégie commerciale offensive et la concrétisation de projets majeurs.

Sur les autres segments, le CA trimestriel passe de 8 MDH en 2024 à 11 MDH en 2025, porté notamment par la reprise de l'activité de distribution Photovoltaïque suite à la stabilisation des prix des panneaux solaires, mais aussi par une réorganisation opérée au niveau du groupe.