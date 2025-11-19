Maroc: Guelmim - Des projets générateurs de revenus au profit d'anciens détenus

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, mardi, une cérémonie de distribution de projets générateurs de revenus au profit de 37 anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires relevant de la province de Guelmim, avec un coût de plus de 1,3 millions de dirhams.

Cette opération initiée en partenariat avec la Wilaya de Guelmim-Oued Noun, intervient en application de la noble stratégie tracée par Sa Majesté le Roi pour la Fondation en vue de promouvoir son plan d'action ambitieux visant à réhabiliter et à réinsérer les pensionnaires des établissements pénitentiaires, ainsi qu'à faciliter le retour des personnes libérées à leur rôle naturel de citoyens utiles à eux-mêmes, à leur famille et à la société, indique un communiqué de la Fondation.

L'initiative s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues entre la Fondation et les walis et gouverneurs en tant que présidents des Comités provinciaux de l'Initiative nationale pour développement humain (INDH), dans le sillage du processus d'intégration économique des personnes libérées depuis novembre 2025, qui s'est caractérisé par la mise en place d'activités ayant bénéficié à de nombreux anciens détenus dans l'ensemble des régions du Royaume, rapporte la MAP.

Ainsi, 303 projets générateurs de revenus ont été destinés aux anciens détenus des établissements pénitentiaires qui, selon les enquêtes sociales, se trouvent dans une situation précaire, avec une enveloppe budgétaire totale de 10.678.415 dirhams, précise la même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette opération, qui s'est déroulée en présence des walis et gouverneurs des régions concernées, des représentants des départements ministériels partenaires, ainsi que des autorités locales, s'inscrit dans le cadre des services et missions de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, guidés par les nobles orientations de Sa Majesté le Roi visant à réinsérer les détenus dans le tissu social et économique national, poursuit-on.

Et d'ajouter que les projets générateurs de revenus dédiés à cette frange de la société sont très variés, couvrant notamment les secteurs de la restauration, de l'artisanat, des services, de l'agriculture, entre autres, prenant en considération les caractéristiques de chaque région et les compétences des bénéficiaires.

Cette initiative s'est accompagnée de la distribution d'un soutien financier permettant aux bénéficiaires de s'insérer dans le cycle économique, de se reconnecter au tissu social, de vivre dans la dignité et de se prémunir contre la vulnérabilité, conformément aux objectifs de l'institution et en application des Hautes directives Royales.