Brazzaville — À l'occasion de la Journée des systèmes d'information géographique (SIG), célébrée le 19 novembre, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la Région africaine a lancé la base de données géographique du Bureau régional (AFRO GDB), visant à optimiser l'utilisation de données administratives fiables sur les frontières pour soutenir la gouvernance géospatiale et améliorer la prise de décisions sanitaires à l'échelle du continent.

La plateforme permet aux pays de stocker, gérer et partager des données vérifiées sur les frontières sanitaires et administratives, tout en facilitant leur intégration via des interfaces de programmation (API) pour des échanges harmonisés avec d'autres systèmes et plateformes de santé.

La base de données géographique du Bureau régional de l'Afrique constitue une plateforme numérique centralisée réunissant, au sein d'un référentiel unique, les principales données géospatiales relatives aux frontières administratives (sanitaires et politiques), aux établissements de santé et à la population. Fruit d'une démarche collaborative entérinée par les pays, la plateforme intègre leurs données officielles validées, assurant ainsi l'exactitude, l'appropriation et la cohérence à l'échelle régionale.

La plateforme améliore la précision des données, favorise l'intégration et soutient la prise de décisions éclairées ; autant d'ingrédients essentiels pour renforcer les systèmes de santé. La mise à jour des limites administratives sur la base de données du Bureau régional de l'Afrique facilitera l'interconnexion entre les données de terrain et les données nationales, permettant ainsi des analyses démographiques plus précises et une prise de décision en temps opportun, notamment dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite et d'autres programmes de santé.

La plateforme offre un environnement dynamique et convivial pour la gestion et la validation des informations géospatiales. Les utilisateurs vérifiés ont la possibilité de télécharger les modifications apportées aux zones géographiques, aux données démographiques et aux listes d'établissements de santé, et de les rendre aisément accessibles pour divers usages programmatiques. Le système compare automatiquement ces mises à jour avec les versions précédentes, effectue des contrôles de qualité et informe les utilisateurs une fois les données validées et approuvées.

Les pays, qui ont la responsabilité principale de fournir des données géospatiales de référence aux différents niveaux administratifs, désignent actuellement des points focaux SIG, notamment au sein des bureaux de pays de l'OMS et parmi les gestionnaires de données des ministères de la santé. Ces derniers veilleront au téléchargement régulier d'informations géographiques actualisées, notamment les modifications des limites, les données démographiques et la localisation des établissements de santé.

Le Centre SIG du Bureau régional de l'Afrique se chargera d'assurer la formation et la maintenance, tout en veillant à l'intégration de ces ensembles de données géospatiales aux sources d'information régionales et mondiales. Durant cette phase, les points focaux reçoivent un accompagnement visant à faciliter leur appropriation des outils et des processus opérationnels du système. Ce dispositif contribuera à l'harmonisation des données de référence, à l'amélioration de la précision cartographique et à la cohérence du calcul des indicateurs, renforçant ainsi la gestion et la diffusion des informations en santé publique.

Des données intégrées et de qualité sont indispensables pour garantir l'efficacité de la planification sanitaire et des interventions d'urgence. En consolidant des ensembles de données nationales validées, la base de données du Bureau régional de l'Afrique offrira aux pays et à leurs partenaires un point d'accès unique et fiable à des informations de référence. Cette plateforme permettra aux ministères de la santé de téléverser et de mettre à jour aisément les données officielles relatives aux établissements de santé, aux limites administratives et à la couverture de la population, renforçant ainsi la précision des informations, l'interopérabilité des systèmes et la coordination sur le plan régional.

Cette initiative témoigne de l'engagement renouvelé du Bureau régional de l'Afrique à accompagner les pays dans l'exploitation des technologies numériques, en appui à une prise de décision plus éclairée, plus rapide et mieux coordonnée, fondée sur des données géospatiales précises et validées. Elle s'inscrit dans la vision de l'OMS visant à garantir une meilleure santé pour toutes les populations, partout.