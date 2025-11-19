Soudan: La Ministre des Affaires du Cabinet reçoit l'envoyé africain pour la prévention du génocide

La Ministre des Affaires du Conseil des Ministres, Dr Lemia Abdel Ghaffar, a accueilli mardi l'envoyé de l'Union africaine pour la prévention du génocide, Adama Deng, qui est actuellement en visite au pays.

Au cours de la réunion, la ministre des Affaires du Conseil des ministres a informé l'envoyé de l'Union africaine pour la prévention du génocide sur la situation dans le pays, sous la lumière des violations par la milice rebelle du Soutien rapide à l'encontre de civils innocents dans plusieurs États du Soudan, en particulier les atrocités commises dans la ville El Fasher. Elle a souligné à cet égard la nécessité pour les institutions régionales et internationales d'assumer leurs devoirs et leurs responsabilités et de traduire en justice les auteurs de ces atrocités.

Pour sa part, l'envoyé de l'Union africaine a expliqué que sa visite au Soudan faisait suite aux circonstances difficiles que connaît le pays, précisant que depuis son arrivée, il a tenu une série de réunions avec plusieurs ministres et les organisations de la société civile sur les crimes et les atrocités commis par le soutien rapide à El Fasher. Il a ajouté que ces crimes et atrocités ont poussé l'Union africaine et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à tenir une session extraordinaire pour les discuter.

Adama Deng a ajouté qu'il ne fallait pas garder le silence sur ce qui se passe au Soudan, appelant la communauté internationale, l'Union africaine et tous les peuples qui aiment la paix dans le monde à exprimer leur solidarité avec le peuple du Soudan.

L'envoyé africain a indiqué que si la situation au Soudan n'est pas traitée correctement, cette crise s'étendra à l'Afrique de l'Ouest, notamment en raison de la présence de groupes extrémistes et terroristes. Il a ajouté que ce qui se passe au Soudan n'est pas seulement un conflit qui concerne le peuple Soudanais, mais une véritable crise pour toute l'Afrique.

Adama a souligné la sympathie et la solidarité du président de l'Union Africaine envers le peuple Soudanais, affirmant leur détermination à faire tout leur possible pour que tous ceux qui ont commis ces atrocités soient traduits en justice. ajoutant qu'il était nécessaire de prendre en considération les témoignages des femmes qui ont été témoins de cette souffrance, car nous avons constaté de nombreuses violations des droits des femmes, telles que des crimes de violence sexuelle, qui nécessitent une enquête urgente, et qu'il est important de traiter la question de la discrimination et du racisme, car ce qui se passe au Darfour de la part de Janjawid et du soutien rapide nécessite que les auteurs de ces crimes soient traduits devant la Cour internationale de justice.

Adama a précisé que le Ministre des Affaires du Conseil des Ministres et le Ministre de la Justice ont déclaré leur plein engagement à coopérer avec ses efforts en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine pour faire réussir ses missions et s'assurer que les crimes commis ne resteront pas impunis.