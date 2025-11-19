Soudan: Les Forces Armées réalisent un progrès qualitatif sur tous les axes de Kordofan

Les Forces Armées ont publié Mardi un communiqué dans lequel elles affirment avoir réalisé un progrès qualitatif sur tous les fronts de Kordofan, après des combats héroïques menés par leurs formations, des Forces Armées, des Forces Conjointes et des celles de Soutien.

Les Forces Armées ont mené à bien ses tâches avec une grande efficacité, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles à la milice terroriste Al-Daglo. Plusieurs sites stratégiques ont été sécurisé et le redéploiement conformément au plan établi.

Les Forces Armées affirment que les opérations se déroulent conformément aux estimations précises et que le moral des combattants est au plus haut niveau, grâce à Dieu et à la confiance et au soutien continu du peuple.

Les Forces Armées disent : 'Nous assurons notre noble peuple que la marche vers la victoire se poursuit, si Dieu le veut, et grâce à la ferme volonté des héros, jusqu'à ce que le pays soit purifié de la souillure de la rébellion et de la trahison.'