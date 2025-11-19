Afrique de l'Ouest: L'ONU appelle les États du Sahel à s'unir face aux attaques jihadistes au Sahel

19 Novembre 2025
Radio France Internationale

Une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest s'est tenue mardi 18 novembre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États du Sahel à mettre de côté leurs différends pour faire face à l'explosion des attaques jihadistes dans une région déjà en proie à une crise humanitaire.

« Il est absolument essentiel que, malgré ces divergences, nous construisions une plateforme de coopération entre les services de renseignement et de sécurité » des pays de la région, a déclaré Antonio Guterres, en visioconférence face au Conseil de sécurité.

Il a appelé à l'union entre les pays de la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et ceux de l'Alliance des États du Sahel (AES) - formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ainsi que la Mauritanie, le Tchad et l'Algérie - qui ont quitté la Cédéao pour mieux coordonner leur lutte contre la menace jihadiste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs », a répondu l'ambassadeur du Mali à l'ONU, Issa Konfourou, s'exprimant au nom des États de l'AES.

« Nous sommes donc entièrement disposés à la coopération avec les États de la région et l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, dans le respect strict de la souveraineté de nos États, de nos choix stratégiques et des intérêts de nos populations ».

« Reconstruire la confiance » entre les états

Selon l'ambassadeur, « il est essentiel de reconstruire la confiance entre les parties prenantes de la région Afrique de l'Ouest ».

« Il est notamment primordial que les États de la région Afrique de l'Ouest aient une compréhension commune de la menace terroriste et des réponses partagées à y apporter. Pour ce faire, il faut une approche autre que celle que nous avons jusqu'ici connue, faite des ingérences extérieures hostiles, des sanctions illégales, injustes et inhumaines, voire des menaces d'intervention militaire dans un pays souverain ».

Les factions liées à al-Qaïda (notamment le Jnim) et au groupe État islamique (EI) frappent aujourd'hui dans presque tout le Mali et le Burkina Faso, ainsi que l'ouest du Niger et du Nigeria, jusqu'à la frontière du Sénégal.

Le JNIM a considérablement étendu son influence au Mali, menant notamment un blocus sur les ravitaillements de carburant, asphyxiant l'économie du pays jusqu'à sa capitale.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.