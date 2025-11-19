Soudan: «El-Fasher est l'épicentre mondial de la souffrance humaine», alerte Tom Fletcher, de l'Ocha

Après une semaine passée au Darfour, Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires à l'ONU (Ocha), a tenu une conférence de presse depuis le Tchad, en début de semaine. Selon lui, El-Fasher, capitale du Darfour-nord, conquise le 26 octobre par les Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti, est aujourd'hui « l'épicentre mondial de la souffrance humaine ».

Lors de sa visite aux camps de déplacés de Tawila et Korma, situés à 60 km de la capitale, il a décrit une région étranglée par la violence et la famine, où des centaines de milliers de civils sont laissés sans refuge ni secours.

Il raconte l'accès difficile à la région. « Ce sont des enfants et non des hommes qui tiennent les fusils », a-t-il dénoncé. Quant à El-Fasher, elle est, selon les témoignages qu'il a recueillis, « essentiellement une scène de crime », affirme Tom Fletcher.

À Korma, Fletcher a rencontré des représentants des FSR et insisté sur la nécessité de protéger les civils et d'établir un couloir humanitaire sécurisé pour les entrées et sorties d'El-Facher.

Il rapporte l'horreur vécue par les habitants. « À Korma, tout près d'El-Fasher, j'ai rencontré des survivants qui avaient durement lutté pour atteindre ce lieu. Ils ont pris un long chemin semé d'extorsions, d'exécutions sommaires massives, d'enlèvements contre rançon et de viols collectifs. Ils ont besoin d'une aide urgente. Ces gens n'ont plus rien et le monde doit répondre à leurs besoins ».

« Schéma prévisible »

Des femmes rencontrées sur place racontent leur calvaire. « Je suis venue à pied. Nous avons beaucoup souffert. À El-Fasher, la guerre est atroce, elle nous a tués et nous continuons à vivre avec la peur. Mon fils aîné a été tué, il avait 23 ans, mon autre fils a la jambe brisée. Nous voudrions aller à Tawila pour voir un médecin afin qu'il soit opéré ».

Tom Fletcher le dit sans détours. « Nous devons enquêter sur les atrocités d'El-Fasher, mais aussi empêcher les prochaines ».

L'ONU avertit que la même mécanique de terreur semble désormais s'emparer du Kordofan voisin. Bombardements, sièges et exodes massifs sont observés : le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, décrit un « schéma prévisible » rappelant la chute d'El-Facher.