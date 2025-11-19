Ile Maurice: Une femme veut obtenir une ordonnance de protection

Une habitante de Sainte-Croix, qui vit séparée de son mari, un dénommé Steve, depuis trois mois, a porté plainte à la police contre celui-ci. Ivre, il l'aurait menacée. Elle veut obtenir une ordonnance de protection.

Selon la femme, le dimanche 16 novembre, vers 18 heures, son mari est rentré et était ivre. Il l'aurait menacée de mort. «Mo pou touy twa, to pa pou sorti dan lakaz, to pa pou al dan fet avek mwa». Les menaces se seraient étendues à leur fille de 17 ans, présente sur les lieux. «To enn p**, twa osi to donn f***.»* Mère et fille disent craindre pour leur vie et leur intégrité physique.

La victime n'a pas subi de blessures et a précisé qu'elle ne souhaite pas se soumettre à un examen médical. Toutefois, consciente de la gravité de la situation, elle compte déposer une demande pour obtenir une ordonnance de protection pour elle et sa fille. Elle a précisé que son unique témoin est sa fille, qui pourra confirmer les faits rapportés. La police a ouvert une enquête afin de vérifier les allégations et de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité de la femme et de sa fille.