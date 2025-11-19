Afrique: Ce 19 novembre c'est la Journée mondiale des toilettes

Une journée pour sensibiliser le public à l'importance des toilettes et à la situation des personnes qui vivent sans accès à des services d'assainissement sûrs.

Cette année, la journée mondiale des toilettes met l'accent sur le besoin urgent d'investir dans des services d'assainissement. Mais dans les camps des réfugiés en Afrique, la situation des installations sanitaires reste très préoccupante. C'est ce qu'explique Eujin Byun, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, à Genève.

"Les toilettes sont souvent insuffisantes par rapport au nombre de personnes présentes. L'accès aux latrines peut être difficile, notamment pour les femmes, les enfants et les personnes à mobilité réduite. Dans certains camps, l'absence d'un entretien régulier favorise les conditions insalubres, ce qui augmente le risque de maladies hydriques et affecte la dignité et la sécurité des réfugiés."

La pression démographique

Plusieurs défis majeurs entravent la mise en place d'infrastructures sanitaires adéquates dans les camps de réfugiés.

Des défis parmi lesquels le HCR souligne notamment, le manque de financement qui limite la construction et la maintenance des latrines, ainsi que la pression démographique, car l'afflux des réfugiés dépasse souvent les capacités des infrastructures.

Ce que confirme Sahkal, une organisation qui s'occupe de la réhabilitation des toilettes dans les camps des réfugiés au Tchad.

"Il y a vraiment un manque de ressources financières conséquentes. Il y a aussi l'accès difficile aux zones d'intervention en situation de saison des pluies et aussi le problème logistique. Il y a enfin l'insécurité dans beaucoup de camps et sur les axes qui mènent aux camps.Sans oublier le vieillissement des infrastructures sanitaires" explique ainsi Hamid Souleymane, chef de projet de Sahkal.

Il précise par ailleurs que "ces défis demandent vraiment des solutions et de l'adaptation, une bonne planification et l'implication de tous".

La Journée mondiale des toilettes met en évidence, cette année, le lien entre l'eau, l'assainissement et le changement climatique et souligne comment les événements climatiques extrêmes menacent également les systèmes d'assainissement et peuvent provoquer des urgences sanitaires.