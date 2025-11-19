Addis Ababa — L'Éthiopie a entrepris des réformes clés pour devenir le premier pays exportateur mondial de légumineuses et d'oléagineux, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe.

La 14e Conférence internationale sur les légumineuses et les oléagineux s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba sur le thème « Renforcer les chaînes de valeur : élargir le marché mondial ».

Au cours de la conférence, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, a souligné l'engagement sans faille de l'Éthiopie à devenir un leader mondial dans l'exportation de légumineuses et d'oléagineux grâce à diverses réformes.

L'ouverture des marchés aux investisseurs étrangers, l'adoption d'un taux de change déterminé par le marché ainsi que l'accent mis sur la transformation agricole pour la création de valeur ajoutée et d'emplois, entre autres, sont les principales réformes entreprises pour maximiser le potentiel inexploité du secteur.

Il a également mentionné les efforts déployés pour mettre en place un régime commercial complet, qui comprend la politique commerciale, le développement et la promotion des exportations, ainsi qu'une stratégie de commerce électronique.

Sur les 8,3 milliards de dollars américains de recettes d'exportation nationales, les légumineuses et les graines oléagineuses ont contribué à hauteur de plus de 610 millions de dollars américains, soit 7,35 % du total des exportations au cours du dernier exercice fiscal, a-t-il ajouté.

« Nous nous engageons à simplifier notre système commercial, à améliorer la qualité et la quantité des marchandises exportées et à garantir la compétitivité », a-t-il déclaré, soulignant l'importance des initiatives visant à favoriser un paysage commercial plus solide et plus compétitif dans le pays.

Il a souligné que l'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce transformerait profondément son paysage commercial, facilitant l'entrée plus aisée et plus rentable des produits éthiopiens sur les marchés mondiaux.

Le président de l'Association éthiopienne des exportateurs de légumineuses et d'oléagineux (EPOSEA), Edao Abdi, a déclaré que la conférence avait joué un rôle important dans la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux et avait ouvert la voie aux parties prenantes pour partager des données et renforcer la coordination à l'échelle mondiale.

Il a souligné la nécessité de soutenir la chaîne de valeur, de la culture à l'exportation, afin de contribuer à améliorer la qualité, la durabilité et la traçabilité des produits et ainsi renforcer leur compétitivité en termes de qualité et de prix sur les marchés régionaux et internationaux.

Le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et ancien Premier ministre éthiopien, Hailemariam Dessalegn, a déclaré que les légumineuses et les oléagineux apparaissent comme des produits stratégiques essentiels pour nourrir durablement une population croissante tout en répondant à la demande croissante d'aliments végétaux plus sains.

« La demande augmente en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, et devrait passer de plus de 82 milliards de dollars américains en 2025 à 143 milliards de dollars américains d'ici 2035.

Cette tendance mondiale se reflète en Afrique, où les cultures oléagineuses et les légumineuses favorisent l'autonomisation économique et améliorent les moyens de subsistance. »

Il a ajouté que des millions de petits exploitants agricoles en Éthiopie contribuent à l'économie du pays en produisant des légumineuses et des oléagineux.

L'AGRA s'efforce de libérer le potentiel des légumineuses et des oléagineux en Éthiopie, en élargissant le marché, en augmentant les revenus des agriculteurs et en faisant passer la production nationale d'huile alimentaire de 2 % aujourd'hui à 50 % d'ici 2028, en partenariat avec le gouvernement et l'association, a-t-il déclaré.

Il a souligné que les efforts déployés par les institutions gouvernementales, le secteur privé et les organisations de la société civile pour promouvoir conjointement la croissance et la transformation de la chaîne de valeur des oléagineux et des légumineuses en Afrique sont louables.