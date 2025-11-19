Addis Ababa — Les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) mettent en oeuvre des réformes et établissent des systèmes régionaux qui incarnent une vision commune d'une Afrique résiliente, intégrée et tournée vers l'avenir, a déclaré aujourd'hui le secrétaire exécutif Claver Gatete.

La CEA a convoqué la quatrième session du Comité sur le développement du secteur privé, l'intégration régionale, le commerce, les infrastructures, l'industrie et la technologie (CPRTIIT-4) à son siège à Addis-Abeba sur le thème « Tirer parti des technologies de pointe et de l'innovation pour faire progresser l'intégration régionale en faveur d'une croissance durable et inclusive ».

En ouvrant cette session de deux jours, M. Gatete a déclaré que « les États membres de la CEA déploient déjà des technologies de pointe, mettent en oeuvre des réformes et mettent en place des systèmes régionaux qui incarnent notre vision commune d'une Afrique résiliente, intégrée et tournée vers l'avenir ».

Selon lui, l'innovation accélère l'intégration, et les systèmes de paiement instantané en Afrique ont connu une croissance de près de 40 % entre 2019 et 2023, réduisant les coûts de transaction et rapprochant nos marchés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette relation synergique, où l'intégration stimule l'innovation et où l'innovation accélère l'intégration, est l'opportunité qui s'offre à nous, a-t-il ajouté.

Le secrétaire exécutif a déclaré que la session démontrera, des chaînes de valeur régionales aux outils de pointe, des systèmes énergétiques aux réseaux de transport, que les questions qui se posent à nous constituent les fondements pratiques de la compétitivité future de l'Afrique.

Il a ensuite expliqué que les développements mondiaux sont façonnés par des changements technologiques rapides, des tensions géopolitiques croissantes, des conditions financières plus strictes et les effets de plus en plus marqués du changement climatique.

Ces forces convergentes sont en train de reconfigurer le paysage économique mondial, souvent en aggravant les vulnérabilités et en creusant les inégalités, alors que l'Afrique se trouve en plein coeur de cette transformation.

Mais l'Afrique possède également des atouts que peu de régions peuvent égaler, a déclaré M. Gatete, ajoutant qu'elle dispose de la population la plus jeune du monde, d'un potentiel abondant en énergies renouvelables, d'écosystèmes numériques en pleine expansion et, surtout, d'un marché continental de 1,4 milliard de personnes dans le cadre de la ZLECA.

Partout sur le continent, des innovateurs appliquent la technologie aux défis uniques de l'Afrique : l'argent mobile transforme les systèmes financiers, les drones livrent des médicaments aux communautés isolées et les plateformes numériques améliorent l'efficacité de l'agriculture et du commerce.

Pour M. Gatete, un marché africain unifié crée les volumes de demande, les incitations à l'investissement et les réglementations harmonisées nécessaires au développement des technologies de pointe.

Le secrétaire exécutif de la CEA a déclaré que la Commission restait pleinement engagée à fournir des données exploitables, des informations politiques fondées sur des preuves, un soutien technique et des partenariats étroits avec l'Union africaine, les communautés économiques régionales, le secteur privé et les partenaires de développement.

Le président sortant du Bureau du CPRTIIT, Mamadjam Dinis Djalo, a déclaré que l'Afrique devait placer l'amélioration de la productivité grâce à la technologie, aux compétences et à l'innovation au coeur de ses stratégies de développement afin d'atteindre une prospérité durable.

Chaque innovation, chaque investissement dans les infrastructures, chaque opportunité commerciale doit se traduire par une amélioration des moyens de subsistance des Africains, en particulier des femmes, des jeunes et des micro et petites entreprises, a-t-il souligné.

Il a appelé à un renforcement continu du partenariat entre les gouvernements, le secteur privé et les institutions régionales.

M. Djalo a également insisté sur la nécessité d'investir plus largement dans les compétences, la recherche et les écosystèmes d'innovation susceptibles de transformer le potentiel de l'Afrique en résultats tangibles.