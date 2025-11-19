Ethiopie: Le pays et l'Azerbaïdjan discutent d'une collaboration en matière d'investissement et de relations parlementaires

Addis Ababa — Le président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Tagesse Chafo, et l'envoyé spécial du président de l'Azerbaïdjan, Elchin Amirbayov, ont discuté des moyens de renforcer la collaboration sur un large éventail de questions, notamment les investissements et les relations parlementaires.

Une délégation azerbaïdjanaise conduite par Elchin Amirbayov, envoyé spécial du président de l'Azerbaïdjan, s'est entretenue aujourd'hui à Addis-Abeba avec le président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Tagesse Chafo.

Au cours des discussions, le président de la HPR, Tagesse, a déclaré que le moment était venu de renforcer les relations de longue date entre les deux pays.

Il a souligné la nécessité de renforcer les relations entre les parlements, les échanges entre les peuples et les échanges culturels, en plus des collaborations économiques.

Le président a en outre encouragé les investisseurs azerbaïdjanais à s'engager dans divers domaines d'investissement en Éthiopie.

Selon le président, l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan ont travaillé ensemble pour renforcer les secteurs de la fonction publique et de l'éducation.

Il a ajouté que les deux pays travailleront également ensemble pour garantir que les investisseurs azerbaïdjanais saisissent les opportunités d'investissement en Éthiopie, où des mesures sont prises pour rendre le pays plus attractif pour les investisseurs.

M. Tagesse a enfin mentionné l'accueil de la COP 29 par l'Azerbaïdjan et a demandé à ce pays de partager son expérience et son expertise avec l'Éthiopie.

Pour sa part, l'envoyé spécial, Elchin Amirbayov, a déclaré que son pays souhaitait approfondir sa collaboration avec l'Éthiopie dans divers domaines, notamment le commerce, l'éducation, les services publics, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, le tourisme et l'agriculture.

Félicitant l'Éthiopie pour avoir remporté l'organisation de la COP32 en 2027, il a ajouté que l'Azerbaïdjan était désireux de partager son expérience afin que l'Éthiopie puisse accueillir avec succès cet événement mondial important.

Cependant, M. Amirbayov a fait remarquer que « nos peuples respectifs ne se connaissent pas très bien. Le meilleur moyen de renforcer notre amitié est donc d'organiser des voyages culturels. Nous sommes prêts à faire venir des groupes culturels, tout comme nous sommes prêts à accueillir des groupes éthiopiens. »

L'envoyé spécial a révélé que l'Azerbaïdjan organisera un forum d'affaires à Addis-Abeba en mars 2026, un forum qui réunira des entreprises et des gouvernements autour de discussions axées sur l'agriculture, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, l'éducation, entre autres.