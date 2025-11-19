Ethiopie: L'Institut pour la transformation agricole lance un programme qui profite à 6,5 millions d'agriculteurs

Addis Ababa — L'Institut pour la transformation agricole (ATI), en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a lancé la deuxième phase du programme de clusters de commercialisation agricole qui bénéficie aujourd'hui à plus de 6,5 millions d'agriculteurs.

Intitulé « Commercialisation agricole grâce à des innovations climato-intelligentes et inclusives » (ACCII), cet événement a réuni des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs, des partenaires de développement, des représentants du secteur privé et des agriculteurs.

Le programme initial de clusters de commercialisation agricole (ACC) a été lancé en 2019 afin de transformer l'agriculture paysanne en un système plus productif et orienté vers le marché.

Au cours de ses cinq années de mise en oeuvre, l'ACC a touché plus de 4,4 millions d'agriculteurs, dont 2,43 millions organisés en clusters de production agricole (FPC), ce qui a renforcé la commercialisation collective et amélioré l'accès aux services.

S'appuyant sur les succès de l'ACC, le programme ACCII a été lancé aujourd'hui afin d'accélérer la transformation agricole grâce à des pratiques intelligentes face au climat et à des innovations commerciales, en mettant l'accent sur le développement de sociétés agricoles et agroalimentaires dynamiques.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, a déclaré que l'ACCII était à la fois opportun et stratégique, car il encourageait une agriculture intelligente face au climat tout en renforçant les liens avec le marché et la valeur ajoutée.

« Ce programme marque une étape importante vers la modernisation de notre agriculture et l'amélioration des moyens de subsistance de millions d'agriculteurs », a-t-il déclaré.

Soulignant que l'agriculture reste le pilier de l'économie nationale éthiopienne, le ministre a insisté sur la nécessité d'adopter une approche agricole moderne pour surmonter les défis systémiques, notamment la variabilité climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires.

Selon le ministre, l'ACCII devrait étendre sa portée à 6,5 millions d'agriculteurs dans neuf États régionaux, en intégrant la nutrition, l'égalité des sexes et l'inclusion des jeunes dans son cadre.

Il se concentrera également sur la mise en place d'institutions plus solides pour le suivi et la coordination.

Pour sa part, le directeur général de l'Institut éthiopien de transformation agricole, Mandefro Nigussie, a déclaré que la commercialisation agricole grâce à des innovations intelligentes face au climat et inclusives (ACCII) s'appuie sur l'initiative ACCI précédente.

Parmi les améliorations et les différences majeures par rapport à l'initiative initiale, on peut citer la sélection de produits stratégiques supplémentaires en plus des onze produits initiaux.

De plus, la couverture géographique de l'ACCII a été élargie afin de toucher davantage de régions à travers le pays, a-t-il ajouté.

En termes de modèle financier, l'ACCII mettra en oeuvre un modèle de co-investissement, renforçant ainsi le soutien aux principaux agents du changement, notamment les petits exploitants agricoles et autres parties prenantes.

L'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, Sune Krogstrup, a salué le lancement de l'initiative « Agricultural Commercialization through Climate-Smart and Inclusive Innovations » (ACCII) comme une étape importante.

En tant que partisan de longue date de l'agriculture intelligente face au climat en Éthiopie, le Danemark est fier de constater l'impact positif sur les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs, avec des améliorations notables en termes de productivité et de revenus, a-t-il déclaré.

Soulignant les réalisations de l'Institut de transformation agricole (ATI), qui a récemment reçu le prix FAO 2025 pour ses efforts, l'ambassadeur Krogstrup a exprimé l'engagement de son pays à soutenir la transition de l'Éthiopie d'une agriculture paysanne vers un secteur agricole plus commercial et plus compétitif.

L'ambassadeur a souligné que le Danemark est le premier acteur, le partenaire de confiance et le principal donateur de l'ACCII, avec une contribution d'environ 79 millions de dollars américains.

Il a souligné que ce programme était essentiel pour intégrer les initiatives en matière de changement climatique, d'égalité des sexes et d'autonomisation des jeunes, tout en transformant les groupes de production agricole en entreprises agricoles établies.

L'ACCII s'attaquerait également aux défis auxquels sont confrontés les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) grâce à une approche humanitaire de développement et de paix, visant à intégrer plus de 300 000 personnes et à renforcer leur résilience face au changement climatique et aux défis socio-économiques.