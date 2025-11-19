Ile Maurice: Rs 238 millions pour reconstruire la discipline

Le football mauricien s'apprête à vivre une transformation profonde. Classée 177e au dernier classement mondial masculin de la FIFA, la sélection nationale peine depuis des années à retrouver une identité compétitive. Le ministre des Sports, Deven Nagalingum, a présenté un vaste projet de relance élaboré avec la Mauritius Football Association (MFA), estimé à près de Rs 238 millions par an.

Le ministre a dressé un tableau sans concession de la situation actuelle. Il a rappelé qu'autrefois, «le roi football» galvanisait tout le pays, transcendant les clivages sociaux et communautaires, attirant des foules immenses dans les stades et générant un enthousiasme durable chez plusieurs générations de jeunes. Mais ces années d'or semblent désormais lointaines. À son arrivée au ministère, a-t-il expliqué, le football était «en profonde crise» : stades vides, désintérêt des jeunes, chute du niveau de compétition, perte d'attrait pour les sponsors et stagnation de la sélection nationale dans les profondeurs du classement mondial.

Pour le ministre, cette décadence résulte principalement d'un manque de vision politique au cours de la dernière décennie. Il pointe notamment la négligence du développement de la jeunesse, l'absence de structures solides et de formations adéquates, l'absence de véritables parcours permettant aux talents d'accéder à des carrières professionnelles, ainsi que la dégradation des infrastructures sportives. Cette défaillance, selon lui, dépasse le cadre sportif et traduit un laisseraller politique qui a privé le pays d'un sport pourtant porteur de cohésion sociale.

Le ministre affirme toutefois que le pays possède encore le potentiel pour redevenir une nation du football dans la région. Il observe déjà un «changement palpable» : une hausse de la fréquentation dans les gradins, un regain de dynamisme dans les villages et des prestations plus encourageantes de la sélection nationale. Ces premiers signaux positifs, explique-t-il, sont le résultat d'une stratégie planifiée, menée en collaboration étroite avec la MFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De la restauration à la restructuration

Le gouvernement et l'instance dirigeante nationale ont ainsi élaboré un plan de relance et de professionnalisation s'étendant sur quatre ans. Celui-ci prévoit une réforme en profondeur de la gouvernance du football afin de restaurer la transparence, la crédibilité et la responsabilité dans l'administration du sport. Le renforcement des compétitions locales vise à attirer à nouveau le public, les sponsors et les médias. Une restructuration complète des écoles de football et des programmes pour la jeunesse doit permettre d'identifier et de former les talents sur l'ensemble du territoire.

La professionnalisation progressive du football mauricien constitue un autre pilier du projet. Il s'agit de définir des standards clairs pour les clubs, d'améliorer les conditions de travail des joueurs et de soutenir les entraîneurs dans leur transition vers des compétences plus avancées. Le gouvernement veut également faire monter en puissance le football féminin et lui donner une place stratégique dans le développement du sport. Des investissements importants seront engagés pour moderniser les infrastructures, développer des mini-terrains, réhabiliter les centres d'entraînement et créer des environnements adaptés à la pratique féminine. La formation des entraîneurs, arbitres et encadreurs techniques sera renforcée afin d'élever le niveau technique et opérationnel du football local.

Le plan prévoit aussi une enveloppe pour la pratique du beach soccer, du futsal, ainsi que pour des programmes de sport-science visant à améliorer les performances physiques et médicales des athlètes. La MFA apportera sa contribution financière grâce aux programmes internationaux, comme FIFA Forward et les subventions de la CAF. Des projets sont également prévus avec l'appui de la FIFA, notamment le financement de dix terrains synthétiques pour les écoles primaires et la réception de mille ballons destinés au programme football for schools.

Les travaux techniques et la coordination générale seront assurés conjointement par le ministère et la MFA, qui auront la charge de planifier les activités de base, le développement du football féminin, le futsal, le beach soccer, ainsi que la formation des encadreurs et arbitres. Le ministre Deven Nagalingum affirme que ce plan marque une rupture importante avec les pratiques du passé et traduit une volonté politique affirmée de redonner au football mauricien sa place de sport phare et fédérateur.