Ile Maurice: Entre rumeurs et pressions - Le parcours chaotique d'une jeune cadre

Huit années de service irréprochable dans la fonction publique, puis, soudainement, la chute. Une jeune fonctionnaire raconte aujourd'hui le calvaire qu'elle vit depuis plusieurs mois: un harcèlement professionnel latent, des pressions politiques à peine voilées et une suspension qu'elle juge arbitraire. Son histoire met en lumière les dérives possibles lorsque la politique s'invite dans l'administration.

Tout commence lorsqu'elle rejoint une section spécifique d'un ministère technique. À l'époque, l'ancien gouvernement est encore en place. Elle gravit les échelons et se voit confier des responsabilités administratives importantes, notamment la coordination de comités stratégiques et la gestion de documents sensibles. Forte de plusieurs années d'expérience, elle affirme n'avoir jamais fait l'objet de reproches ni de faute professionnelle.

Mais les choses basculent avec le changement d'administration. «À partir de là, j'ai commencé à subir des formes de dénigrement. On remettait en question mon professionnalisme alors que je n'avais jamais eu de problème auparavant», raconte-t-elle. Les réunions auxquelles elle participe deviennent pour elle un terrain hostile, exclusivement dominé par des hommes. «Je me sentais mal face aux remarques. On insinuait que je n'étais pas loyale, que je travaillais pour l'ancien régime.»

Peu à peu, certains collègues montent, selon elle, «toute une ribambelle d'histoires». Des rumeurs, des insinuations, de faux rapports. L'un d'eux serait même allé jusqu'à présenter au ministre des accusations qu'elle qualifie de «totalement inventées». Le verdict tombe alors sans préavis : convocation, puis, suspension avec salaire intégral. «Comment peut-on suspendre une personne sur la base de racontars ?», s'interroge-t-elle encore aujourd'hui.

Face aux pressions croissantes, elle décide de se retirer d'un comité stratégique où elle exerce des fonctions centrales. Son supérieur l'encourage pourtant à tenir bon. Mais les attaques se multiplient, allant jusqu'à la pousser à déposer une plainte formelle. «On m'a fait comprendre que ça ne servirait à rien, qu'on veut me montrer la porte quoi qu'il arrive.»

Selon elle, le fond du problème dépasse largement sa personne : «On m'a clairement laissé entendre que tout cela est politique. Qu'on veut faire tomber quelqu'un d'autre et que je suis un dommage collatéral.» Elle affirme même avoir été sollicitée pour faire des déclarations contre un haut responsable nommé sous l'ancienne administration. Un acte qu'elle dit avoir refusé.

Ingérences politiques

Aujourd'hui, isolée, en arrêt depuis plusieurs mois et dans l'attente d'une décision administrative, elle vit cette situation comme une injustice profonde. Elle évoque une «victimisation organisée», des «pressions pour démissionner», et un climat de travail devenu «toxique et insoutenable». Son témoignage soulève des questions essentielles : comment protéger les fonctionnaires contre les ingérences politiques ? Comment garantir un environnement de travail sain, fondé sur le mérite et non sur les appartenances partisanes ?

Pour l'instant, elle garde espoir. «Je veux juste que la vérité soit entendue. Je veux pouvoir reprendre mon travail, dignement.»