Congo-Kinshasa: Procès du braquage de Rawbank - Perpétuité requise contre Porsche, peine de mort pour ses coaccusés

19 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère public a requis, mardi 18 novembre, la peine de perpétuité contre Honorine Porsche, présumée auteure du braquage déjoué le 16 octobre à l'agence Rawbank Victoire à Kinshasa. Ses quatre coaccusés risquent quant à eux la peine de mort, selon le réquisitoire prononcé par l'auditeur militaire lors de l'audience publique devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe.

Les parties civiles ont également formulé des demandes d'indemnisation :

Rawbank réclame 5 millions USD pour le préjudice subi,

La République sollicite 10 millions USD.

La défense de la principale prévenue dénonce une procédure « truffée de zones d'ombre et d'irrégularités ». Elle entend démontrer ces failles lors des plaidoiries.

Les audiences se poursuivent ce mercredi avec les interventions des avocats de la défense, avant la conclusion des débats et la prise en délibéré du dossier.

