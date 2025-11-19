Le directeur de l'école primaire Lombe, située dans la sous-division d'Ankoro 1, dans le territoire de Manono, en province du Tanganyika a exprimé, lundi 17 novembre, son indignation face à la non-réalisation du projet de construction de son établissement, inscrit dans le cadre du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T).

Selon Mykerinos NKumwimba, directeur de l'école, l'entreprise EKMM, chargée de l'exécution des travaux depuis 2023, n'a rien fait de concret. Il affirme que les agents de l'entreprise se sont contentés de creuser une fondation et de décharger quelques moellons au bord de la route avant de disparaître, laissant le chantier à l'abandon.

« Il n'y a aucune avancée significative depuis qu'ils ont laissé ces histoires en cours de route. Ils sont partis, et jusque-là, c'est sans suite. Mon école se trouve sur l'avenue circulaire à l'entrée d'Ankoro. Je demande au gouvernement, s'il est possible, d'envoyer une autre entreprise pour achever ce projet de grande envergure », a-t-il déclaré.

Le directeur déplore également qu'une partie de l'école ait été démolie en prévision de la construction de la nouvelle infrastructure, aggravant les conditions d'apprentissage des élèves.

Vers une réaffectation du projet

Contacté par Radio Okapi à ce sujet, Eric Ngoy, coordonnateur provincial du PDL-145 territoires dans le Tanganyika, a indiqué que le gouvernement central, en collaboration avec le gouvernement provincial et le PNUD, a récemment effectué une mission d'évaluation des travaux dans l'ensemble de la province.

Il précise que les autorités sont actuellement dans un processus de réaffectation du projet à d'autres entreprises, afin de relancer les chantiers abandonnés.

« Le PDL-145 territoires va se poursuivre. Nous sommes en train de corriger les retards et de redynamiser les projets », a rassuré Eric Ngoy.

Silence de l'entreprise EKMM

Malgré plusieurs tentatives de Radio Okapi, les responsables de l'entreprise EKMM n'ont pas pu être joints pour commenter la situation.

Ce cas de l'école primaire Lombe illustre les défis de mise en oeuvre du PDL-145T dans certaines zones reculées, où les attentes des populations restent fortes face aux lenteurs administratives et aux défaillances des prestataires.