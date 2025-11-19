interview

Les tontines sont les moyens d'épargne les plus adaptés pour les acteurs économiques qui n'ont pas de salaire. C'est ce qu'a soutenu le Dr Mame Mor Sène, maître de conférences titulaire, enseignant-chercheur à l'Institut des politiques publiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Il s'exprimait dans un entretien accordé au Soleil Digital.

Pouvez-vous nous rappeler la définition de l'épargne ?

L'épargne est la partie du revenu qui n'est pas consommée et qui est mise de côté pour être utilisée ultérieurement. L'épargne peut être considérée comme une réserve de valeur. Il peut aussi être considéré comme un décalage d'un revenu par rapport à des dépenses futures.

Quels sont les types d'épargne qui existent ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les types d'épargne dépendent souvent des facteurs qui motivent la personne. On peut parler de l'épargne d'investissement : si on a un projet sur lequel, on veut investir dans le futur. Il y a l'épargne à terme. C'est lorsque l'épargne est cadrée dans une période bien déterminée ; à la date X ou Y. Il existe aussi l'épargne à la retraite. On ne peut pas distinguer les types d'épargne.

Il se distingue selon la personne. Il y a aussi l'épargne sur le marché financier qui n'est pas dans le système financier. On peut également épargner et placer notre argent en échange d'actions. C'est aussi une façon d'épargner. L'épargne n'a pas de typologie, mais on peut quand même s'interroger sur les facteurs qui la motivent.

Il existe aujourd'hui de nouveaux mécanismes d'épargne proposés par les opérateurs de mobile money. Quelle analyse faites-vous de cette innovation ?

C'est un processus qui entre dans la digitalisation du système bancaire. J'ai vu avec Wave, Coffre-fort qui est une façon d'épargner. Cela peut faciliter la tâche. C'est une innovation de taille. Parce qu'il faut le reconnaître, on tend toujours vers la digitalisation du système bancaire. À la différence de ces opérateurs mobiles, il faut reconnaitre que, forcément, il n'y a pas assez de contraintes pour récupérer son argent.

Or, à la banque, quand on épargne avec les dépôts à vie, on peut le récupérer. Mais, dans le dépôt à terme appelé épargne à terme, on définit une date selon laquelle on viendra récupérer son argent. Alors que ce n'est pas le cas avec les opérateurs mobiles. On peut récupérer son argent à tout moment. Mais ces opérateurs gagneraient à plus sécuriser l'épargne.

Quel est le lien entre l'épargne et le revenu ?

Le revenu est tout ce qui regroupe le salaire et toute autre ressource que la personne peut avoir. Maintenant, l'épargne est la partie non consommée du revenu. Parce que le revenu est composé de la consommation et de l'épargne.

Peut-on dire qu'au Sénégal, il est plus facile d'épargner pour les salariés que pour nos non-salariés ?

Au Sénégal, il est plus facile pour les salariés d'épargner. Parce qu'ils ont des revenus périodiques. Leur salaire, c'est un revenu régulier et prévisible. Ce qui leur permet de planifier des dépenses et de mettre à côté une partie de leurs revenus. Ce n'est pas le cas pour les non-salariés. Parce que ces derniers ont un revenu aléatoire. C'est pourquoi il est très difficile pour eux d'épargner dans le temps. Maintenant, il peut y avoir des mécanismes informels qui leur permettent d'épargner tels que les tontines ou les associations d'épargne. Et les tontines sont plus adaptées pour ceux qui n'ont pas de salaire.