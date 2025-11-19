Sénégal: Le pays se prépare à un froid plus marqué en début d'année (Anacim)

Après plusieurs années marquées par des hivers plus chauds que la moyenne, le Sénégal devrait renouer, dans les prochaines semaines, avec des températures plus conformes aux standards climatiques. C'est ce que révèle le dernier bulletin de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), qui annonce un rafraîchissement progressif à partir de janvier.

Selon les prévisions, le trimestre décembre 2025 - février 2026 s'inscrira globalement dans la normale climatologique de la période 1991-2020. Le mois de décembre restera encore légèrement chaud, mais la tendance basculera vers une fraîcheur plus marquée dès les premiers jours de janvier, notamment en soirée et tôt le matin.

Les zones côtières seront les premières à ressentir ce changement. À Saint-Louis, Thiès ou Dakar, la chaleur modérée de décembre cédera progressivement la place à un air nettement plus frais au coeur de l'hiver. Les régions du Nord, déjà habituées à des nuits plus froides, connaîtront également une baisse notable des températures.

À l'intérieur du pays, la transition se fera de manière plus progressive. Dans des régions comme Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel ou Louga, les températures légèrement supérieures aux normales en décembre devraient rejoindre les valeurs habituelles de janvier et février, avec un rafraîchissement nocturne plus perceptible.

Le mois de février, lui, devrait installer définitivement l'hiver sénégalais. Les moyennes attendues oscillent entre 26 et 30°C sur le littoral, 30 à 34°C dans le centre et l'intérieur, et 32 à 35°C dans la partie orientale du pays des niveaux considérés comme classiques pour cette période, mais qui marqueront un net contraste avec les hivers plus doux des dernières années.