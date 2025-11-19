Sénégal: Pathé Ciss, l'un des grands gagnants de cette trêve internationale

C'est l'un des grands gagnants de cette fenêtre internationale du mois de novembre. Pathé Ciss a été exceptionnel lors des matchs face au Brésil et au Kenya. Le milieu de terrain du Rayo Vallecano a tranquillement attendu son heure avant de commencer à grignoter des minutes et de faire une très bonne impression.

Toujours convoqué, Pathé Ciss a de nombreuses fois regardé ses coéquipiers disputer les matchs depuis le banc de touche. Il en a connu de toutes les matières, de tous les modèles, de toutes les tailles, mais il s'est assis sur tous les bancs, attendant patiemment son heure sans jamais se plaindre. Sous Aliou Cissé, il a rarement été utilisé, et sous Pape Thiaw, cela semblait repartir sur les mêmes bases.

Il avait largement chuté dans la hiérarchie alors que des jeunes tels que Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra ou encore Pape Gueye semblaient avoir pris les rênes, supervisés par le mythique Idrissa Gana Gueye. Toutefois, malgré cette situation pénible, il ne s'est jamais plaint.

Toujours dans son coin, travailleur et respectueux. Aujourd'hui, sa patience et sa persévérance commencent à porter leurs fruits. Entré en jeu face au Brésil samedi dernier, alors que l'équipe souffrait dans l'entrejeu, autant dans la relance que dans les duels, il a complètement stabilisé ce secteur. Le Sénégal allait mieux. Les relances étaient plus propres et les duels tournaient en faveur des Lions. Les hommes de Pape Thiaw avaient bien mieux terminé le match, et c'était en grande partie grâce au milieu de terrain du Rayo Vallecano.

Ce mardi 18 novembre 2025, face au Kenya, Pape Thiaw l'a cette fois titularisé au milieu de terrain aux côtés de Pape Gueye. Si ce dernier est passé à côté de son match, Pathé Ciss, lui, a ébloui le Mardan Sport Complex. Toutes les balles perdues par son compère étaient récupérées par le numéro 6 des Lions. Très présent dans les duels, il a également délivré des passes tranchantes qui ont, à plusieurs reprises, surpris les Harambee Stars. En seconde période, Pape Thiaw a utilisé sa polyvalence en le faisant reculer en défense aux côtés d'Abdoulaye Seck. Il a très bien terminé le match. Le Sénégal s'est largement imposé par 8 buts à 0.

Il est la preuve qu'il ne faut pas forcément faire du bruit pour se faire entendre ou pour se faire une place. Le talent et le travail suffisent parfois. Pathé Ciss est l'un des grands gagnants de cette trêve internationale du mois de novembre et il aura clairement son mot à dire lors des prochaines échéances des Lions.