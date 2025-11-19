Sénégal: Rufisque/Cimetière de Dangou - L'extension du lieu, une urgence signalée

Le comité d'initiative pour l'extension du cimetière de Dangou lance un cri d'alerte et appelle aux autorités à l'aider pour acquérir un vaste espace qui jouxte les lieux. Selon les membres du comité, le cimetière qui polarise, en plus des Rufisquois, les populations des communes de Jaxaay et Keur Massar sera rempli dans moins de 5 ans au rythme actuel des inhumations. Le comité s'est exprimé en marge de la journée annuelle de désherbage du lieu.

Bientôt Rufisque n'aura plus d'espace pour enterrer ses morts. C'est le triste constat fait à l'occasion de la journée de désherbage du cimetière de « Mbellelan » (Dangou) dans la commune de Rufisque Nord, par le comité d'initiative pour son extension. Ce moment de forte mobilisation communautaire a été saisi par le comité d'initiative pour l'extension du cimetière de Dangou « Mbellelan » pour alerter sur la saturation prochaine du cimetière et de réitérer son appel à la population rufisquoise, à sa diaspora mais aussi aux autorités centrales pour trouver une solution à cette menace.

En effet, le cimetière de Dangou et avec ceux de Diokoul, dans la commune de Rufisque Ouest et Thiawlène dans la commune de Rufisque Est l'un des trois lieux où les Rufisquois peuvent encore enterrer leurs morts. Mais contrairement aux deux derniers, Dangou est seul à pouvoir encore connaitre une extension. A Diokoul, dans la commune de Rufisque Ouest le cimetière de 1904 coincé entre la mer et les habitations ne peut plus s'étendre. Idem pour Thiawlène où la mer, la route nationale et quelques installations industrielles environnantes limitent toute possibilité d'extension.

« Aujourd'hui tous ceux qui sont présents ici peuvent voir que le cimetière commence à être rempli. Il ne reste plus un grand espace. C'est pourquoi, il faut prendre les devants avant que la situation ne devienne ingérable», a annoncé Elhadji Ibrahima Ndiaye président du comité d'initiative et imam ratib de la grande mosquée de Dangou. Selon le président du comité d'initiative, il a un espace de plusieurs hectares contigu au cimetière qui pourrait être intégrer dans le périmètre. Mais, il à la famille de feu Ady Nian, grand homme d'affaires sénégalais et dont les héritiers sont là et disposés à céder l'espace dans le cadre d'une opération immobilière.

Selon certaines sources, la valeur du terrain est estimée à plus de dix milliards de Frs Cfa. Afin de faciliter l'acquisition pour l'annexer au cimetière, le comité d'initiative sollicite l'appui de toute la communauté rufisquoise, mais compte surtout sur l'Etat pour une facilitation. « Nous en appelons au Président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre et toutes les autorités de la ville pour nous aider à acquérir cet espace » a lancé El hadji Ibrahima Ndiaye.

Selon les préposés à la gestion des lieux, il y a une urgence à se pencher sur la question de l'extension du cimetière qui polarise beaucoup de nouveaux quartiers, notamment avec l'extension de Rufisque. « Avec en moyenne trois inhumations par jour, le cimetière risque d'être entièrement plein dans 05 ans. Aujourd'hui, le cimetière accueille beaucoup de dépouilles venant des nouveaux quartiers de Jaxaay, de Keur Massar, des Almadies 2 et même de bon nombre de nos parents étrangers qui vivent parmi nous. Ce qui fait que l'espace s'est bien rétréci et cela devient inquiétant. C'est pourquoi toutes les populations de Rufisque se sont mobilisées pour qu'on puisse annexer ces espaces alentours et inoccupés au cimetière » a dit Mame Ousmane Mbengue.

Selon imam Papa Ndao Fall, le projet d'extension est lancé depuis dix ans, mais les autorités centrales n'ont jamais répondu à leur appel. Aujourd'hui, ils espèrent trouver un écho favorable auprès des nouvelles autorités.