Sénégal: Diourbel/Grève du G7 - La révision des décrets sur les décisionnaires, point d'orgue

19 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Adama Ndiaye

Le G7de Diourbel a observé un débrayage hier, mardi. Les syndicalistes qui ont organisé une assemblée générale suivie d'un point de presse réclament la révision du décret sur les décisionnaires.

Le mot d'ordre de grève décrété par le G7 a été largement suivi au niveau de Diourbel. Les syndicalistes qui ont observé un débrayage ce mardi, à 9 heures, réclament l'application des accords signés en 2022 entre le gouvernement et les syndicats. Il s'agit entre autres de la révision des décrets 2006-347 et les décrets concernant les décisionnaires.

A cela vient s'ajouter la surimposition sur les rappels. Pour le coordonnateur départemental du Cusems Modou Thiam, par ailleurs coordonnateur du G7, cette surimposition constitue un « vol organisé ». Ces enseignants exigent le relèvement des budgets des établissements mais aussi la correction du système de rémunération sur lequel l'Etat avait pris l'engagement depuis 2022 mais aussi la formation des enseignants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il y a cohorte qui est à la Fastef depuis août mais les enseignements tardent à démarrer pour la formation diplômante de ces enseignants ». Ce deuxième plan d'action fait suite au premier plan appelé Octobre rose. Le coordonnateur départemental du Cusems lance un appel aux secrétaires généraux nationaux pour leur dire que Ndondol Sarr ne doit plus siéger dans les réunions du G7 et que c'est Aliou Diouf qui est le secrétaire général national.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.