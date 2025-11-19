Sénégal: Diourbel/Grève du G7 - La révision des décrets sur les décisionnaires, point d'orgue

Le G7de Diourbel a observé un débrayage hier, mardi. Les syndicalistes qui ont organisé une assemblée générale suivie d'un point de presse réclament la révision du décret sur les décisionnaires.

Le mot d'ordre de grève décrété par le G7 a été largement suivi au niveau de Diourbel. Les syndicalistes qui ont observé un débrayage ce mardi, à 9 heures, réclament l'application des accords signés en 2022 entre le gouvernement et les syndicats. Il s'agit entre autres de la révision des décrets 2006-347 et les décrets concernant les décisionnaires.

A cela vient s'ajouter la surimposition sur les rappels. Pour le coordonnateur départemental du Cusems Modou Thiam, par ailleurs coordonnateur du G7, cette surimposition constitue un « vol organisé ». Ces enseignants exigent le relèvement des budgets des établissements mais aussi la correction du système de rémunération sur lequel l'Etat avait pris l'engagement depuis 2022 mais aussi la formation des enseignants.

« Il y a cohorte qui est à la Fastef depuis août mais les enseignements tardent à démarrer pour la formation diplômante de ces enseignants ». Ce deuxième plan d'action fait suite au premier plan appelé Octobre rose. Le coordonnateur départemental du Cusems lance un appel aux secrétaires généraux nationaux pour leur dire que Ndondol Sarr ne doit plus siéger dans les réunions du G7 et que c'est Aliou Diouf qui est le secrétaire général national.