Sénégal: Paiement des bourses des étudiants - Assurances et précisions de la Direction des Bourses

Après les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants en Master de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui réclamaient le paiement de leurs bourses, la Direction des Bourses a tenu, à travers un communiqué rendu public hier, mardi 18 novembre à apporter des précisions sur le calendrier de paiement des allocations universitaires. Selon la structure, le paiement des bourses suit un cycle annuel allant d'octobre à septembre. Les étudiants en Master bénéficient normalement de deux années de prise en charge, avec la possibilité d'une dérogation d'un an pour les redoublants.

Dans ce cadre, la Direction confirme que tous les étudiants en master ayant déjà touché leur bourse au titre de 2024-2025 seront payés pour le compte de l'année 2025-2026. Elle précise également que « les étudiants qui se sont inscrits après le dernier paiement de septembre 2025, ou ceux dont les listes ont été transmises tardivement par les établissements, bénéficient d'un paiement pour le compte de l'année 2025-2026 et d'un renouvellement de leur bourse pour l'année académique 2026-2027 ». Le premier paiement pour l'année universitaire 2025-2026 couvrant octobre et novembre, ainsi que le trousseau est attendu au début du mois de décembre 2025.

« Dans ce contexte, l'organisation d'un paiement retard pour le compte de l'année académique 2024-2025 avec les ressources budgétaires de l'année 2025-2026, conduit à payer des étudiants à deux reprises dans le même exercice budgétaire », souligne la Direction des Bourses. Soucieuse d'apaiser les tensions, elle assure que « les droits des étudiants sont respectés » et appelle à une meilleure compréhension des mesures prises.

Pour rappel, avant-hier, lundi 17 et hier, mardi 18 novembre, l'UCAD a été le théâtre de tensions marquées par de jets de pierre et de gaz lacrymogènes entre forces de l'ordre et les étudiants en Master qui réclamaient le paiement de leurs bourses. Selon des témoignages, des tirs de grenades lacrymogènes effectués par les FDS pour disperser les manifestants ont touché plusieurs étudiants ainsi que certains bâtiments du campus, notamment le pavillon A, qui aurait pris feu, provoquant une vive panique parmi les occupants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn