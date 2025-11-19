La CRSE a mené une enquête sur les systèmes de comptage et de facturation de Senelec. La période couverte par l'étude s'étend du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 afin de capter les dynamiques avant et après les révisions des grilles tarifaires survenues en 2023, y compris le réajustement spécifique au prépaiement appliqué à partir du 1er décembre 2023. Il ressort de cette enquête que 15% des réclamations ayant pour objet une contestation sur la facturation sont liées à un défaut de compteur qui n'a pas été identifié par Senelec.

Selon l'étude, 8% des factures présentent des écarts importants avec la facture précédente, et 8% des usagers post-paiement connaissent des pics de consommation de plus du double de leur consommation moyenne. « Cette proportion est plus élevée dans les délégations Centre-Ouest, Nord et Sud, ou chez ceux qui sont équipés de compteurs « Hexing Monophasé CG » et « Intelligent monophasé Kaifa ») », rapporte la source.

En outre, quelques points d'attention ont été relevés concernant l'amélioration du système de relève et du contrôle de la facturation en post-paiement, la nécessité de mener des investigations complémentaires dans certaines régions où la fréquence de pics élevés de consommation est plus importante, les modalités de remboursement des dettes des usagers envers Senelec.

Au 30 juin 2024, Senelec comptait 2.509.451 abonnés domestiques et professionnels alimentés en basse tension, dont 57% équipés de compteurs à prépaiement. Il est par ailleurs relevé que 91% des compteurs post-paiement ont été installés il y a plus de 10 ans. Entre le 01/01/2023 et le 04/07/2024, Senelec a reçu 289.232 réclamations d'usagers ciblés par l'étude, dont 8.003 (2.7%) concernent de façon directe l'objet de l'étude.

C'est à partir d'octobre 2023 que les réclamations des usagers post-paiement ont commencé à expressément mentionner dans leur objet un problème de comptage ou de facturation. De façon générale, il est noté dans le document que les écarts sur la périodicité de la relève sont acceptables. La grille tarifaire est correctement appliquée et l'incidence du changement tarifaire sur la facturation est faible en prépaiement, du fait d'un ajustement des consommations.

Les contrôles prévus, qui doivent assurer la fiabilité et la sécurité du processus de facturation, sont appliqués. Les diligences réglementaires relatives à l'acquisition de compteurs sont respectées. Cependant il a été constaté, notamment, que 69% les usagers ayant effectué une réclamation ne sont pas satisfaits du traitement qui leur a été apporté même lorsque le contrôle effectué par Senelec conclut qu'il n'y avait « rien à signaler » et 17% des usagers enquêtés incriminent un délai trop long de prise en charge.