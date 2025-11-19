À quelques jours de son ouverture, Saint-Louis se prépare à accueillir la 7e édition du Gingembre littéraire du Sénégal, prévue les 27 et 28 novembre. Dans l'ancienne capitale, où le fleuve et la mer se tutoient et où les effets du climat se lisent déjà sur les façades, l'événement prendra cette année une dimension particulière. Interroger le vivre-ensemble à l'aune des bouleversements climatiques et migratoires.

Dans un communiqué conjoint, la Bibliothèque universitaire, le CROUS, l'Observatoire sénégalais des migrations (OSM) et le CRDS -- soutenus par ContinentPremier.com -- expliquent le choix de cette thématique. En Afrique de l'Ouest, rappellent-ils, le changement climatique n'est plus une abstraction mais une réalité qui transforme les équilibres sociaux, économiques et environnementaux. Et au Sénégal, ces ruptures se ressentent déjà : pluviométrie en baisse, températures en hausse, érosion côtière qui grignote les rivages, salinisation qui étouffe les terres, désertification qui avance, ressources hydriques qui s'amenuisent.

Le communiqué détaille une série de phénomènes qui, ensemble, recomposent le quotidien des populations. Saisons des pluies raccourcies, sols dégradés dans le Nord et le Centre, baisse de la productivité agricole, salinisation dans les zones côtières, raréfaction de l'eau qui affecte élevage, pêche artisanale et irrigation. À cela s'ajoutent les événements extrêmes, inondations, sécheresses, vents violents, qui frappent avec une intensité croissante des ménages déjà vulnérables. Les conséquences se lisent dans les champs, dans les villages, mais aussi sur les routes, les pertes de revenus, l'insécurité alimentaire, les migrations internes et internationales qui s'intensifient.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les organisateurs souhaitent que cette édition soit plus qu'un simple rendez-vous littéraire. Les débats porteront également sur la souveraineté alimentaire, définie non comme la seule autosuffisance mais comme la capacité des communautés à maîtriser leur production, leur distribution et leur consommation. Autour des tables rondes, écrivains, chercheurs, décideurs publics, étudiants, acteurs de la société civile et représentants communautaires croiseront leurs perspectives pour dessiner une vision commune.

Le Gingembre littéraire ambitionne, selon le communiqué, de formuler des recommandations concrètes pour anticiper, accompagner et transformer les migrations climatiques en opportunités de développement durable et inclusif. D'où le choix de Saint-Louis, région à la fois fertile et fragile, où le climat, la migration et la quête de souveraineté alimentaire se rencontrent chaque jour. Une manière d'ancrer la réflexion dans un territoire qui incarne, mieux que tout autre, l'urgence de penser ensemble l'avenir.