Togo: Vie, Activités et Sources de Financement - Les défis majeurs ! - Et si on passait par les états généraux ?!

En attendant que les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, en lutte depuis déjà trois décennies pour présider à la destinée du pays ne se décident à organiser effectivement les états généraux, pour en savoir le chemin parcouru, que faire pour faire aboutir leur lutte, et surtout faire face à la situation actuelle induite par la 5ème République dont ils continuent de contester l'implémentation, la Rédaction de votre journal se permet de faire un état des lieux sur la Vie des partis politiques, les Activités et les Sources de Financement...

Le Togo, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, a une histoire politique marquée par des transitions complexes et des défis démocratiques. Depuis son indépendance en 1960, le pays a traversé plusieurs phases politiques, allant du régime autoritaire sous le président Gnassingbé Eyadéma (1967-2005) à l'ouverture démocratique sous la présidence de son fils, Faure Gnassingbé, qui dirige le pays depuis 2005. Les partis politiques, acteurs essentiels de cette dynamique, jouent un rôle crucial dans l'exercice du pouvoir et l'organisation de la vie politique togolaise.

Les Partis Politiques au Togo : Diversité et Fonctionnement

Le paysage politique togolais est caractérisé par une multitude de partis, mais avec une forte domination des formations liées aux deux grandes figures politiques : Faure Gnassingbé, le président en exercice, et les opposants historiques qui dénoncent les pratiques autoritaires du gouvernement.

Les partis au pouvoir : Le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), devenu Unir (Union pour la République), est le principal parti politique du Togo, largement soutenu par le pouvoir en place. Il est l'héritier du RPT fondé sous le régime de Gnassingbé Eyadéma. Unir incarne l'option politique modérée et pro-gouvernementale, favorisant des réformes économiques tout en maintenant une forte emprise sur les institutions.

Les partis d'opposition : De l'autre côté, on retrouve plusieurs partis qui militent pour plus de démocratisation, de libertés publiques et de réformes politiques. Parmi eux, l'Union des Forces du Changement (UFC), dirigée par l'opposant historique Gilchrist Olympio, et des coalitions de partis de l'opposition (passant du FRAC, à la DMP, en passant par la Coalition Arc-En-Ciel, la CST, la C14, la DMK ...) qui ont regroupé plusieurs formations politiques allant des partis de gauche aux formations plus centristes. Ces partis sont souvent en lutte contre ce qu'ils perçoivent comme un système politique verrouillé, accusant le pouvoir d'utiliser des méthodes répressives pour maintenir sa domination.

Les mouvements de la société civile : Bien que nombreux, certains mouvements se concentrent sur la défense des droits humains et la protection des libertés individuelles. Ces formations sont souvent vues comme étant au service de la population, mais leur influence reste limitée par l'absence de soutien financier et par les pressions politiques du régime.

VIE DES PARTIS POLITIQUES : DEFIS, CONTEXTE SOCIAL ET MOBILISATION

La vie des partis politiques au Togo est souvent marquée par des défis multiples. La scène politique togolaise est dominée par des tensions entre le pouvoir et l'opposition. Voici quelques éléments essentiels qui définissent la vie politique des partis :

La Répression et les Conflits

Les partis d'opposition au Togo sont confrontés à des défis liés à la répression politique. Les manifestations sont régulièrement interdites, et les leaders de l'opposition sont parfois arrêtés ou harcelés. Ce climat de tension affecte la liberté de mouvement et d'expression des partis qui ne soutiennent pas le régime en place. Les élections, bien que périodiquement organisées, sont souvent perçues comme peu transparentes et manipulées, réduisant la crédibilité du processus démocratique.

La Polarisation Politique

Le Togo est un pays polarisé où les partis politiques sont souvent divisés non seulement par des idéologies différentes, mais aussi par des enjeux ethniques, régionaux et familiaux. Les partis de l'opposition accusent fréquemment le pouvoir de maintenir une domination par le biais de la manipulation des institutions publiques et des ressources de l'État. Cette polarisation a des effets déstabilisateurs, rendant difficile la recherche de compromis et de dialogue entre les différentes forces politiques.

La Mobilisation Populaire

La mobilisation populaire reste un outil important pour les partis d'opposition. Cependant, les manifestations et les appels à la grève ne parviennent pas toujours à rassembler une large base de soutien, principalement en raison de l'épuisement des militants et de la répression policière. Néanmoins, les partis d'opposition continuent de jouer un rôle crucial dans la conscientisation politique, notamment en ce qui concerne les questions de gouvernance, de réformes électorales et des droits humains.

LES SOURCES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Le financement des partis politiques au Togo est un aspect souvent critiqué pour son manque de transparence. Les partis ont principalement trois sources de financement : l'État, les cotisations des membres, et les contributions privées.

Le Financement Public

Les partis politiques bénéficient d'un financement public, mais celui-ci est souvent limité et conditionné par leur performance électorale. Les partis ayant obtenu un certain pourcentage de voix lors des élections peuvent prétendre à des subventions publiques. Cependant, le système de financement public est souvent critiqué pour être inégal, car il favorise largement les partis au pouvoir qui disposent de plus de ressources pour mener leurs campagnes.

Les Cotisations des Membres

Les partis politiques collectent également des cotisations auprès de leurs membres et de leurs sympathisants. Cependant, cette source de financement reste généralement faible, surtout dans un pays où une grande partie de la population vit en situation de pauvreté. Cela limite la capacité des partis à mener des campagnes efficaces et à organiser des activités de terrain.

Les Contributions Privées

Les partis politiques peuvent aussi recevoir des fonds privés, souvent de la part de grandes entreprises ou de personnalités influentes. Cette source de financement soulève parfois des questions sur la transparence et l'indépendance des partis. Les contributions privées peuvent également amener les partis à adopter des positions qui favorisent les intérêts économiques des donateurs, au détriment de l'intérêt général.

LES DEFIS A VENIR POUR LES PARTIS POLITIQUES AU TOGO

Le Togo fait face à des défis politiques de taille, notamment :

La réforme du système électoral : Beaucoup d'acteurs politiques appellent à une réforme du système électoral afin de garantir des élections libres et transparentes. La mise en place de réformes véritablement démocratiques serait un tournant important pour les partis politiques et pour la stabilité du pays.

La question du renouvellement générationnel : Le Togo est également confronté à un manque de renouvellement générationnel dans ses partis politiques. Beaucoup de partis continuent d'être dirigés par des figures historiques, parfois vieillissantes, ce qui pose la question de l'accessibilité aux jeunes générations, particulièrement dans les partis d'opposition.

Les tensions ethniques et régionales : Les partis politiques doivent aussi gérer les tensions ethniques et régionales qui traversent la société togolaise. Ces divisions, parfois instrumentalisées à des fins politiques, compliquent la création de coalitions nationales et le dialogue politique.

Les partis politiques au Togo, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, sont au coeur d'une dynamique politique marquée par des tensions sociales, des défis démocratiques, et des sources de financement peu transparentes. Pour que le système politique togolais puisse évoluer vers plus de stabilité et de démocratie, des réformes profondes et une volonté commune de dialogue restent des éléments clés. Le Togo doit encore parcourir un long chemin vers une véritable pluralité politique et un environnement démocratique plus inclusif. On attendra de voir si la 5ème République en vigueur depuis Mai dernier, facilitera ou non une telle dynamique.