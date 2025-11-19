Congo-Kinshasa: Le vice-gouverneur de Mongala Cédric Ayaka Kuma déchu de ses fonctions

19 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le vice-gouverneur de la province de Mongala, Cédric Ayaka Kuma, a été déchu de ses fonctions par l'Assemblée provinciale, à l'issue d'une plénière tenue lundi 17 novembre. Au total, 19 députés provinciaux ont voté en faveur de cette déchéance, à la suite de la validation d'une motion incidentielle.

Selon la cellule de communication de l'Assemblée provinciale de Mongala, la déchéance du vice-gouverneur repose sur des accusations d'escroquerie, d'abus de confiance et d'usage de faux en écriture. La motion incidentielle présentée lors de la plénière s'est appuyée sur une décision judiciaire déclarant vacant le poste de vice-gouverneur, et convoquant une élection partielle pour pourvoir à ce poste.

Contacté par Radio Okapi à Kinshasa, où il séjourne pour des raisons professionnelles, Cédric Ayaka Kuma s'est dit surpris par sa destitution. Il n'a pas encore officiellement réagi aux accusations portées contre lui ni à la procédure judiciaire évoquée par l'Assemblée provinciale, a-t-il précisé.

