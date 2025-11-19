Congo-Kinshasa: Lutte contre l'insécurité à Kindu - Le gouverneur intérimaire mobilise les autorités locales

La ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, fait face à une recrudescence des cas d'insécurité ces derniers jours. Le plus récent remonte à la nuit du dimanche 16 novembre : quatre maisons ont été cambriolées, suscitant l'inquiétude des habitants.

Face à cette situation préoccupante, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Katisamba Makubuli Corneille, a convoqué une réunion urgente avec les bourgmestres, les chefs de quartiers, de blocs, d'avenues, ainsi que les Nyumba Kumi, pour les interpeller sur leur responsabilité dans la lutte contre l'insécurité.

Lors de cette rencontre, l'autorité provinciale a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les autorités locales, les services de sécurité et la population afin de restaurer la paix dans la ville.

« J'ai réuni les bourgmestres, les chefs d'avenues, y compris les Nyumba Kumi, pour qu'on puisse démanteler les réseaux mafieux qui écument la population du Maniema et de Kindu en particulier. On constate un relâchement de leur part, alors qu'il y avait eu une baisse de l'insécurité. Aujourd'hui, elle augmente à nouveau », a déclaré le gouverneur intérimaire.

Il a également souligné l'importance de descendre sur le terrain pour écouter les préoccupations des collaborateurs et inciter à l'action, plutôt que de rester confiné dans son cabinet.

« Il faut travailler en synergie avec nos services de sécurité : ANR, DGM, police, armée... pour endiguer les malfrats dans la ville de Kindu », a-t-il conclut.