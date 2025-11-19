Afrique: Football - C1 - Lupopo en Afrique du Sud pour affronter Sundowns

19 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Football Club Saint Eloi Lupopo séjourne depuis ce mardi 18 novembre en Afrique du Sud, en prévision de sa rencontre avec l'équipe locale de Mamelodie Sundowns. Ce match comptant pour la première journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF, se jouera samedi 22 novembre à 15h00, heure de Pretoria.

Avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud, le comité de Lupopo a rencontré celui de TP Mazembe pour remercier son président, Moïse Katumbi, en reconnaissance de la mise à disposition du stade TP Mazembe de Kamalondo pour tous les matchs à domicile durant cette phase de groupes.

Selon le secrétaire général Lupopo, Jean-Luc Kapend, cette collaboration offre à Lupopo des conditions de travail optimales : accès aux installations d'entraînement, structures de récupération, cliniques, salles de presse et autres dispositifs logistiques. Des atouts majeurs pour permettre au public des Cheminots de vivre une compétition à la hauteur de leurs ambitions.

Seul représentant congolais encore en course dans cette Ligue des Champions, Saint Eloi Lupopo débutera donc la phase de groupes en déplacement face à Mamelodie Sundowns avant de recevoir Al Hilal du Soudan, le vendredi 28 novembre, au stade TP Mazembe de Lubumbashi.

