Congo-Kinshasa: Le pays consacrera près d'un tiers de son budget 2026 à la défense et à la sécurité

19 Novembre 2025
Radio France Internationale

La Première ministre congolaise Judith Suminwa a présenté mardi 18 novembre le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale Dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans l'est du pays, le gouvernement affiche une priorité nette : 30 % du budget sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau inédit.

« Le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées de notre pays, demeure fermement déterminé à récupérer chaque portion du territoire national passée entre les mains de l'ennemi », a déclaré Judith Suminwa devant les députés de la RDC. Elle a expliqué que la priorité est de mieux équiper l'armée, renforcer la logistique et améliorer la prise en charge des forces.

Cette démarche s'inscrit dans un projet plus large qui s'étend jusqu'en 2028 et comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers, des sous-officiers, ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe également la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures militaires.

Il est également prévu l'intensification des opérations militaires ciblées contre les groupes armés, pour ce qui concerne la sécurité intérieure.

Une hausse de 25 % alloué au secteur de la défense

La tendance à accorder une part croissante au secteur sécuritaire n'est pas nouvelle : la défense, la sécurité publique et la justice représentaient déjà 13,12 % du budget 2025, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Mais cette augmentation n'a pas suffi : la persistance du conflit armé a lourdement pesé sur l'exécution budgétaire et exigé des ressources supplémentaires pour financer des dépenses exceptionnelles de sécurité, alors même que les combats se poursuivent malgré les avancées des pourparlers de paix.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

