Sénégal: Convention nationale de la jeunesse - Les jeunes de Sédhiou interpellent l'Etat

Les jeunes de Sédhiou veulent faire entendre leur voix lors de la prochaine Convention nationale de la jeunesse. Ils ont échangé sur les problématiques qui minent leur quotidien tout en formulant des propositions.

La Convention régionale de la jeunesse de Sédhiou a tenu un atelier. Cette activité a été une occasion pour les jeunes de s'exprimer mais surtout de rappeler leurs attentes sur la gouvernance du pays.

« Nous avons insisté sur plusieurs questions d'ordre citoyen, entrepreneurial, genre. Nous avons aussi rappelé que les personnes vivant avec handicap, celles non scolarisées doivent être prises en compte dans toutes les initiatives de développement économique et social », a formulé Juliette Sadio, participante.

Pour sa part, Baïdy Birame Touré, chargé de développement des centres de leadership au niveau de l'organisation Déclic, a souligné que ces activités sont nées à la suite de plusieurs constats. « Ces jeunes manquent de cadre, proposition relative aux politiques publiques, les fractures territoriales et intergénérationnelles qui privent les jeunes d'espace d'expression », a-t-il fait remarquer.

Cette rencontre est un impératif pour les jeunes de la région de Sédhiou. D'abord, à la fin des travaux, trois jeunes de Sédhiou seront choisis pour représenter la région lors de la convention nationale de la jeunesse en décembre prochain à Dakar. Mieux, toutes les propositions issues des discussions sont consignées sur un document et sont transmises à qui de droit. Selon Baïdy Touré, à la suite de cette convention régionale de la jeunesse, d'autres du genre seront organisées dans d'autres localités du pays.

De son côté, Ousmane Bâ Danfakha, adjoint au gouverneur de Sédhiou, a salué l'engagement des jeunes dans la définition et la mise en oeuvre des politiques publiques. « Cette rencontre permet aux jeunes et à l'autorité locale. D'aborder des questions essentielles liées à la localité, au partenariat, au civisme et à l'entrepreneuriat », a ajouté Ousmane Bâ Danfakha. Il a encouragé les jeunes à être une force de proposition afin qu'ils formulent des propositions concrètes dans la construction de pays. Cette rencontre entre dans le cadre du projet Yaakaar jeunesse et citoyenneté.