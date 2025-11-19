Sénégal: Gana Sira Bana - Le roi baynunk qui a maudit son peuple

D'après les scientifiques, les Baynunk seraient l'ethnie la plus ancienne du Sénégal. Du temps de l'empire du Mali, ils vivaient bien plus au nord. D'aucuns disent dans l'actuel Sine et au Saloum par exemple.

D'après leur tradition orale, ils sont originaires de l'Est, et ont été amenés à occuper les régions du Sud-ouest de la Gambie et de l'Ouest de la Casamance à la suite de l'afflux massif de conquérants Malinkés. Ils arrivèrent dans les régions qu'ils peuplent aujourd'hui, sous le roi Baynunk Gana Sira Bana. D'après une légende baynunk, Gana Sira Bana lança une malédiction contre son peuple baynunk, à la suite de son assassinat fomenté par ses sujets.

Il promit aux Baynunk un avenir sombre et leur disparition au fil des siècles. Ils ont également été refoulés plus au Sud par les migrations des Sérères. Les Baynunk ont créé de nombreuses et puissantes chefferies qui constituent le royaume baynunk du Kansala, formé de vastes provinces qui s'étendaient du sud du fleuve Gambie à la Casamance, avec la ville de Mampatim comme capitale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le royaume aux terres fertiles vivait d'une agriculture florissante. Plus tard, les Baynunk passeront sous la domination des Malinkés qui créeront, à partir des provinces dominées par les Baynunk, mais aussi par les Diolas, Bassaris, Manjacks, Balantes, le royaume du Kaabu. C'est en soumettant le grand roi Baïnouk, Kikikor, que les malinkés, dirigés par Tiramakhan Traoré, général de Soundiata Keïta fondateur de l'Empire du Mali, s'imposèrent.

Les Malinkés se mêlèrent aux familles bainouk qui dominaient la région avant leur venue, mais aussi aux Diolas. Ces métissages seront à l'origine de la noblesse nanko (Ñaanco (en)), dynastie régnante du Kaabu, initialement de patronymes Traoré et Keïta, qui prendront les patronymes Sané, Mané, noms d'origine baynunk ou diola. Également les baynunk seront pour beaucoup intégrés à la société malinké.

Les Mandingues qui régnaient sur le sud du Sénégal protégeaient les ethnies forestières. Le royaume baynunk, vassal du Kaabu, tombera définitivement dans les années 1830, lors d'un incendie qui ravagea leur capitale Birikama, orchestré par les Balantes. Le royaume subissait également les exactions des diolas et des mandingues. Les Baynunk s cohabitent traditionnellement et jusqu'à présent avec les Diolas, Mancagnes, Balantes, Coniaguis, les Peuls et les Mandingues.