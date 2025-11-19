Gabon: 'Violation de la loi portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale' dénoncée par David Labaye

Il s'appelle David Labaye, Député du deuxième siège du département de Tsamba-Magotsi, proposé au poste de 4è Secrétaire du bureau de l'Assemblée Nationale par le groupe parlementaire Union des Forces Républicaines Indépendantes(UFRI) lors de la séance du 17 Novembre 2025. Il dénonce la violation de la loi portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, par les groupes parlementaires Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) et Forces Patriotiques (FP) lors de la séance du 17 Novembre 2025.

Le bureau de l'Assemblée nationale de la 5è République est mise en place depuis le 17 novembre dernier. Finie la période de la transition qui a duré plus de 25 mois pour les parlementaires. Les nouveaux élus du peuple ont porté leurs écharpes. Cette séance du 17 a fait des mécontents qui comme l'Honorable David Labaye crie à la violation de la loi portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

C'est au nom des populations de cette circonscription du deuxième siège du département de Tsamba-Magotsi qu'il dit prendre la parole pour alerter l'opinion nationale et internationale du non-respect du règlement intérieur de l'institution qu'est l'Assemblée Nationale, qui demeure une loi encadrant le fonctionnement de ladite Institution en passant par la mise en place du bureau de la Représentation nationale.

L'élu du peuple à toutes fins utiles que la mise en place du Bureau de l'Assemblée nationale obéit aux dispositions bien définies dans son règlement intérieur en ses articles 11 à 21. Ces dispositions encadrent l'élection dudit bureau

De la mise en place du bureau provisoire, de la formation des groupes parlementaires et de la concertation sur le partage des postes au prorata de chaque groupe. Étant entendu que la configuration du bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration des groupes parlementaires (article 11. alinéa 5).

Les groupes qui se sont déclarés lors de la séance de mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, la journée du 17 Novembre 2025 sont les suivants :

1-Groupe parlementaire Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB)

2-Groupe parlementaire PDG

3-Groupe parlementaire Forces patriotiques (FP)

4-Groupe parlementaire Union des Forces Républicaines Indépendantes(UFRI).

Au sortir de la concertation, sur les 15 postes à pourvoir au sein du bureau,

- 12 postes ont été attribués au groupe UDB

- 1 poste(2ème Vice-Président) au groupe PDG

- 1 poste (2ème Secrétaire)au groupe FP

- 1 poste(4ème Secrétaire) au groupe UFRI.

Contre toute attente, lors du processus de mise en place du bureau de l'Assemblée, soutient le Député Labaye : les groupes parlementaires UDB et FP ont délibérément violé les dispositions des articles :

- 11- alinéa 4 et 5

- 12- alinéa 2

- 18- alinéa 1, 2 et 3

- 20-alinéa 2, en s'accordant, pour écarter le groupe parlementaire UFRI du poste qui lui a été décerné conformément au règlement intérieur.

Ce qui constitue pour David Labaye, une atteinte grave à la loi et au pluralisme démocratique de la Représentation Nationale.

"Cette action est un sabotage de la restauration des institutions et présage une volonté de passe droit de nos lois par certains groupes parlementaires, dont le groupe majoritaire UDB et le groupe FP. Cette action entache la renommée de notre plus haute institution, que nous nous devons de soutenir, dans le respect des règles et des lois en devenant une force de proposition pour l'intérêt général" assure t-il.

Poursuivant ses propos, l'élu du deuxième siège du département de Tsamba-Magotsi insiste et persiste que "lorsqu'on veut accompagner la première institution qu'est la Présidence de la République de notre nation, a ce niveau de responsabilité, on se doit d'être légaliste et conformiste, c'est l'essence même de notre institution qu'est l'Assemblée Nationale. On ne peut se prévaloir d'être législateur et violer la législation, violer ses propres lois" a t-il indiqué.

Et de conclure que : "Ces agissements sont contraires aux valeurs prônées par la première institution de notre pays, le Président de la République, qui est la clé de voûte de toutes les institutions en République gabonaise".