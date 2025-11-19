Gabon: Le sport pour renforcer la cohésion d'équipe et le bien-être des salariés de Setrag

Tels sont les objectifs visés par la Société d'Exploitation du Transgabonais qui a institué en son sein une "Journée Sport" à laquelle les salariés prennent une part active. Pour cette année, celle-ci s'est tenue à Franceville, Chef lieu de la Province du Haut-Ogooué.

Afin d'améliorer la production et la performance en développant des compétences comme le leadership et la résilience, tout en réduisant le stress et l'absentéisme en milieu professionnel, la direction générale de la Setrag et l'ensemble des salariés observent annuellement une journée dite de Sport. Cet événement se tient dans une gare choisie parmi les 24 que compte la ligne de chemin de fer.

L' édition 2015 a donc échu à celle de Franceville et dont le menu sportif concocté était composé de la marche, le fitness et un mini tournoi de football regroupant 4 équipes des cheminots.

Forte Participation

Dès 8 heures 30 minutes, les cheminots venus de toutes les gares et vêtus des tee-shirts et casquettes à l' emblème de l'entreprise ont pris d'assaut la vaste esplanade de la gare ferroviaire de Franceville. Échauffement et consignes des encadreurs concernant la marche dont l' itinéraire de 3 Kilomètres séparent la gare ferroviaire au Centre de Formation de de Perfectionnement Ferroviaire de Franceville.

Pendant 45 minutes , les participants sous la direction de la Police locale qui avait déployé une escorte vont battre le bitume pour atteindre le CFPF de Franceville lieu par excellence des installations sportives de la Setrag.

Sur place, une séance de fitness va prendre le relais. Durant une trentaine de minutes sous la direction d' un coach, les cheminots rejoints par certains membres de leurs familles et de sous- traitants vont exécuter plusieurs exercices pour leur bien-être physique.

Sport facteur de prévention contre des maladies et l'absentéisme

Après avoir observé une pause de quelques minutes, le mini tournoi de football regroupant les équipes de Franceville, Booué, Ndjolé et Owendo s'achèvera sur le sacre mérité de l'équipe de Ndjolé sur celle de Franceville par un score de 2 buts à 0.

Interrogé sur le bilan de cette journée de sport, un responsable du comité directeur qui a requis l'anonymat a répondu que le " Sport en milieu professionnel apporte de nombreux bienfaits pour la santé des salariés tant sur le plan physique que mental. Il contribue à prévenir les maladies chroniques comme le diabète et le cancer, réduit le stress, améliore la qualité de vie au travail ".

Un agent syndiqué nous indiquera pour sa part que " la pratique régulière du sport prévient aussi l'absentéisme et augmente la productivité au sein de l' entreprise ".

Il faut rappeler que cette "journée de sport" a lieu au mois de novembre dédié à la lutte contre des Cancers masculins menée par le gouvernement gabonais qui sensibilise et dépiste contre une mal qui n' épargne personne.