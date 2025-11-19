Gabon: Installation des édiles des Communes du Grand Libreville

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation M.Hermann Immongault a procédé, le lundi 17 novembre 2025, à l'installation officielle des nouveaux Maires des communes de Libreville, Owendo et Akanda.

À la suite de leur élection le 9 novembre 2025 dernier, Messieurs Pierre Mathieu Obame Etoughe pour la Commune de Libreville, Arnaud Sandri Patrice Nombo pour la Commune d'Owendo et Michel Léandre Delbrah Ndassy pour la Commune d'Akanda ont été mis et renvoyés à l'exercice de leurs fonctions en présence des autorités civiles et militaires de la province de l'Estuaire, de l'Administration municipale, des Conseillers et agents municipaux des parents et amis.

Dans son adresse aux nouveaux Maires, le Ministre en charge de la Décentralisation qui était accompagné de ses collaborateurs dont le Secrétaire Général du Ministère, a tenu un discours de fermeté et d'exigence citoyenne pour la Ve République de s'inscrire dans une dynamique de mise en œuvre de la Décentralisation avec l'effectivité du transfert des moyens de l'Etat aux collectivités locales ; non sans leurs rappeler quelques urgences de l'heure dont la propreté des villes, la réorganisation de la gestion des finances municipales, l'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil, la meilleure gestion des ressources humaines entre autres.

Chaque cérémonie d'installation était précédée de la phase de passation de charges et rupture de gestion entre les Délégués Spéciaux et les Maires élus.

Après le Grand Libreville, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation poursuivra le programme d'installation des nouveaux Maires dans les Capitales provinciales.

À noter que les autres Bureaux des Conseils départementaux et municipaux de l'intérieur du pays seront installés par les Gouverneurs de province.