Sénégal: Guichet unique d'accès au financement - L'ADEPME redessine une version 'plus moderne et digitale'

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (ADEPME) a lancé, mercredi, un projet de refonte du guichet unique d'accès au financement des PME (GUF-PME), en partenariat avec la coopération technique allemande.

Le GUF-PME est un outil permettant d'accélérer l'opérationnalisation du dispositif de facilitation du financement des PME en connectant l'ensemble des acteurs de l'écosystème de financement des PME.

Initié en 2023, sous l'égide de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le GUF-PME a connu un grand succès dans l'écosystème des PME, auprès surtout des structures d'appui et d'encadrement (SAE), les institutions financières et les PME.

Cependant, après deux ans d'utilisation, plusieurs points d'amélioration de ses fonctionnalités ont été identifiés, constat ayant mis en exergue la nécessité de mettre en service une version "plus moderne et plus digitale", selon le directeur de l'accompagnement au financement et à la restructuration à l'ADEPME, Souhabibou Ndaw.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier, il a indiqué que cette rencontre vise à "définir, avec les parties prenantes, les priorités fonctionnelles et techniques, à identifier les fonctionnalités à fort impact et à clarifier les interdépendances entre modules".

"Nous lançons aujourd'hui le processus de refonte, parce que la plateforme qui a été développée a montré de belles perspectives, mais aussi quelques limites par rapport aux fonctionnalités qui étaient attendues par les différents acteurs [...]", a-t-il noté.

Le "défi" qu'il faut surmonter consiste à ouvrir aux structures d'appui et d'encadrement une plateforme jusque-là restée un outil interne à l'ADEPME, pour permettre aux SAE de faire une analyse financière complète répondant aux meilleurs standards, quand les dossiers de financement leur sont confiés.

Le but poursuivi est d'avoir une plateforme permettant de "traiter de bout en bout une demande de financement", sans que les acteurs soient obligés, pour cela, de sortir de la plateforme.

Il a indiqué que malgré la fin de la refonte prévue fin juin, il n'y aura pas de rupture de service.

Il a été retenu "d'y aller de manière progressive. Chaque fois que des fonctionnalités sont prêtes, elles sont déployées", a-t-il dit, ajoutant que le travail entamé inclut "test de la plateforme, mais également développement des fonctionnalités complémentaires".

La refonte du guichet unique d'accès au financement des PME correspond à des réformes encouragées par le partenariat entre le Sénégal et l'Allemagne, selon Mame Fatou Ndiaye, conseillère technique en charge du projet "Accès au financement" à la GIZ, l'agence de coopération allemande pour le développement.

Selon Mme Ndiaye, dans le cadre de ce projet destiné à "favoriser le financement massif et sécurisé des PME", trois axes ont été identifiés, dont la refonte de la plateforme digitale d'intermédiation entre les petites et moyennes entreprises et les institutions financières.

Le deuxième axe concerne, selon elle, l'appui-conseil à l'ADEPME et la formation, mais aussi le renforcement des capacités des femmes qui dirigent les entreprises.

Le troisième axe vise à appuyer certains projets, notamment celui relatif à une cartographie destinée à recueillir des informations sur le structures d'appui et d'encadrement à travers le pays, indique Mme Ndiaye.