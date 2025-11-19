Sénégal: Bignona - Tenue d'un CLD préparatoire du Gamou annuel de Coulaye

Bignona — L'adjoint au sous-préfet de Tenghory, dans le département de Bignona (sud), Amadou Diallo, a présidé, ce mercredi, un Comité local de développement (CLD) consacré aux préparatifs du Gamou annuel de Coulaye, prévu le 26 décembre prochain, a constaté l'APS.

Cette édition sera marquée par la pose de la première pierre de la grande mosquée de cette commune rurale de la Basse-Casamance par le porte-parole du khalife général des khadres, Cheikh Al Khalifa Kounta.

"Ce Gamou est un événement majeur pour la commune et l'arrondissement", a souligné l'adjoint au préfet, qui a présidé le CLD en présence du maire de Tenghory, Sidi Badji, des chefs des services techniques, des imams et des notables de la localité.

Il a assuré que les services de l'État en charge de l'hygiène, des Eaux et forêts, la gendarmerie, la compagnie des sapeurs-pompiers, entre autres "se sont engagés à satisfaire les doléances exprimées pour garantir un Gamou réussi".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces préoccupations portent notamment sur l'approvisionnement en eau, l'éclairage public, la sécurité des pèlerins, ainsi que la prise en charge sanitaire.

"Tous les points évoqués seront suivis (...) avec les services techniques et le comité d'organisation", a ajouté l'autorité administrative.

De son côté, le maire de Tenghory, Sidi Badji, a réaffirmé l'engagement de sa municipalité pour la réussite de l'évènement religieux.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner ce Gamou, comme nous l'avons toujours fait", a-t-il déclaré, rappelant que cette manifestation religieuse, initiée en 1977 par Cheikh Bounama Kounta, fils de Cheikh Albekaye, connu sous le nom de Bounama Seydou, constitue désormais un rendez-vous majeur de la commune.

Présent au CLD, le représentant du khalife général des Khadres, a annoncé que le Gamou de cette année sera "exceptionnel à plus d'un titre", soulignant que la pose de la première pierre de la grande mosquée constitue "une innovation majeure qui répond à la volonté des populations de doter Coulaye d'un lieu de culte du XXIe siècle".

Revenant sur l'histoire religieuse de la commune rurale, il a rappelé que Coulaye est "une terre islamisée par Cheikh Bou Mouhames Kounta, père fondateur de Ndiassane et descendant du prophète Mouhamed".

Makhtar Koné a exprimé la "grande fierté" de la confrérie khadriya d'avoir des disciples dans cette localité du sud du pays.

Il a annoncé la venue d'une forte délégation de Ndiassane, le 25 décembre, qui sera conduite par le porte-parole du khalife général, pour ainsi témoigner de "l'importance spirituelle que le khalife accorde à Coulaye".

Au-delà de son caractère religieux, le Gamou de Coulaye se veut un moment de réflexion sur les valeurs prônées par Cheikh Bou Mouhames Kounta (1840-1914), figure majeure de l'islam au Sénégal, dit-on.

Les autorités locales espèrent que cette édition pourra contribuer à "élever le Gamou de Coulaye au rang d'événement d'envergure nationale".