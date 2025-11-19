Sénégal: Bignona - Tenue d'un CLD préparatoire du Gamou annuel de Coulaye

19 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bignona — L'adjoint au sous-préfet de Tenghory, dans le département de Bignona (sud), Amadou Diallo, a présidé, ce mercredi, un Comité local de développement (CLD) consacré aux préparatifs du Gamou annuel de Coulaye, prévu le 26 décembre prochain, a constaté l'APS.

Cette édition sera marquée par la pose de la première pierre de la grande mosquée de cette commune rurale de la Basse-Casamance par le porte-parole du khalife général des khadres, Cheikh Al Khalifa Kounta.

"Ce Gamou est un événement majeur pour la commune et l'arrondissement", a souligné l'adjoint au préfet, qui a présidé le CLD en présence du maire de Tenghory, Sidi Badji, des chefs des services techniques, des imams et des notables de la localité.

Il a assuré que les services de l'État en charge de l'hygiène, des Eaux et forêts, la gendarmerie, la compagnie des sapeurs-pompiers, entre autres "se sont engagés à satisfaire les doléances exprimées pour garantir un Gamou réussi".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces préoccupations portent notamment sur l'approvisionnement en eau, l'éclairage public, la sécurité des pèlerins, ainsi que la prise en charge sanitaire.

"Tous les points évoqués seront suivis (...) avec les services techniques et le comité d'organisation", a ajouté l'autorité administrative.

De son côté, le maire de Tenghory, Sidi Badji, a réaffirmé l'engagement de sa municipalité pour la réussite de l'évènement religieux.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner ce Gamou, comme nous l'avons toujours fait", a-t-il déclaré, rappelant que cette manifestation religieuse, initiée en 1977 par Cheikh Bounama Kounta, fils de Cheikh Albekaye, connu sous le nom de Bounama Seydou, constitue désormais un rendez-vous majeur de la commune.

Présent au CLD, le représentant du khalife général des Khadres, a annoncé que le Gamou de cette année sera "exceptionnel à plus d'un titre", soulignant que la pose de la première pierre de la grande mosquée constitue "une innovation majeure qui répond à la volonté des populations de doter Coulaye d'un lieu de culte du XXIe siècle".

Revenant sur l'histoire religieuse de la commune rurale, il a rappelé que Coulaye est "une terre islamisée par Cheikh Bou Mouhames Kounta, père fondateur de Ndiassane et descendant du prophète Mouhamed".

Makhtar Koné a exprimé la "grande fierté" de la confrérie khadriya d'avoir des disciples dans cette localité du sud du pays.

Il a annoncé la venue d'une forte délégation de Ndiassane, le 25 décembre, qui sera conduite par le porte-parole du khalife général, pour ainsi témoigner de "l'importance spirituelle que le khalife accorde à Coulaye".

Au-delà de son caractère religieux, le Gamou de Coulaye se veut un moment de réflexion sur les valeurs prônées par Cheikh Bou Mouhames Kounta (1840-1914), figure majeure de l'islam au Sénégal, dit-on.

Les autorités locales espèrent que cette édition pourra contribuer à "élever le Gamou de Coulaye au rang d'événement d'envergure nationale".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.