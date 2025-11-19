Cote d'Ivoire: PPA-CI - Laurent Gbagbo révoque plusieurs cadres pour insubordination après le boycott des législatives

Le Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) a annoncé, ce mercredi 19 novembre 2025, la révocation de vingt-deux cadres de leurs fonctions au sein de la formation politique. Cette décision émane du Président du parti, Son Excellence Laurent Gbagbo, et intervient dans un contexte de forte tension interne liée à la position du PPA-CI sur les prochaines élections législatives.

Selon le communiqué signé par Me Habiba Touré, porte-parole du PPA-CI, cette mesure « mûrement réfléchie » s'inscrit dans « un cadre de responsabilité politique et de respect pour les victimes » des événements ayant marqué le processus électoral. La liste des personnalités révoquées comprend notamment Affoua Kra Monique, Assémien Kacou Edouard, Koua Charles-Philipps Kinimo, Ouégnin Georges Armand, ainsi que plusieurs autres cadres ayant choisi de maintenir leur candidature malgré la décision officielle du parti.

Lors de la session du Comité central du 6 novembre 2025, Laurent Gbagbo avait clairement exprimé son opposition à une participation du PPA-CI aux législatives, estimant qu'y prendre part reviendrait à « couvrir la forfaiture » et « les morts et blessés » enregistrés lors des précédents événements politiques. À l'issue de débats internes, le Comité central, instance souveraine, a adopté la position de boycott.

Conformément à l'article 8 des Statuts du PPA-CI, cette décision s'impose à tous les membres, quel que soit leur rang. En conséquence, les cadres ayant choisi de présenter leur candidature en dépit de la ligne officielle se sont rendus coupables, selon le parti, de « désobéissance » et « d'insubordination ».

« La discipline ne peut être sélective », rappelle le communiqué, soulignant qu'on ne peut « se revendiquer du PPA-CI dans les honneurs et s'en affranchir dans l'adversité ». Le parti estime que ces sanctions sont nécessaires pour préserver sa cohésion interne et l'intégrité de son combat politique.

Dans un contexte jugé « grave » par la direction, marqué par le deuil, les blessures et la détresse des prisonniers politiques, le PPA-CI affirme rester fidèle à ses principes fondamentaux et à la mémoire de ses martyrs, réitérant son engagement pour une Côte d'Ivoire « démocratique, juste et souveraine ».