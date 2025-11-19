Cote d'Ivoire: Législatives - 1 143 candidats retenus pour 1 162 dossiers enregistrés

La liste des candidats retenus pour les législatives est connue depuis, hier. Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, lors d'une conférence de presse, dans ses locaux à Cocody, a informé que

1 1 43 dossiers de candidatures ont été validés. Il a précisé qu'à la clôture du délai de dépôt, 1 162 dossiers ont été déposés à la Cei pour un total de 1 415 candidats à la candidature pour les postes de députés titulaires, dont 185 femmes et 1 230 hommes.

Il a tenu à faire savoir que plusieurs candidats ont désisté volontairement, tandis que certaines candidatures ont été rejetées car jugées non conformes aux dispositions légales. Il a également informé que d'autres ont été déclarés inéligibles.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert n'a pas manqué de spécifier que les candidats dont les dossiers ont été rejetés, ou les partis qui les ont investis, « disposent d'un délai de trois jours francs à compter de la notification de la décision pour saisir le Conseil constitutionnel ».

Il a déclaré que la loi donne droit à tout électeur de contester l'éligibilité d'un candidat devant la haute juridiction dans un délai de huit jours francs à compter de la publication de la liste provisoire de la Cei. Il convient de rappeler que le mandat des 255 députés actuels, issus de 205 circonscriptions électorales, arrive à échéance le 31 décembre 2025.

La vulgarisation des noms des hommes et des femmes dans le starting-block est un tournant décisif dans la conduite du processus, en ce sens que les états-majors des entités politiques et les candidats investis ou sans étiquette, une fois la liste publiée, peuvent à présent peaufiner leurs stratégies de campagne pour aller affronter leurs adversaires sur le terrain. Avec la publication de la liste, le public, les médias et autres observateurs connaissent désormais les raisons du maintien et du rejet des dossiers réceptionnés. Ce cap franchi, la configuration politique pour l'élection est désormais claire. La période de la campagne électorale pour l'élection des députés est fixée du 19 au 26 décembre, suivie de la tenue, le lendemain (le 27 décembre), du scrutin.