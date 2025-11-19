Les pétioles de palmier, autrefois considérées comme des déchets agricoles, connaissent une véritable transformation spectaculaire, grâce au projet de la centrale biomasse de Biovea en Côte d'Ivoire, construit par China Energy Engineering Corporation (Ceec), qui entre dans sa phase finale de tests au niveau d'Ayebo dans la région d'Aboisso.

Ces anciens "fardeaux environnementaux" sont collectés à grande échelle, envoyés dans les chaudières de dernières générations et convertis en électricité verte qui alimente le développement national, illustrant parfaitement un véritable miracle de transformation des déchets en or.

Autrefois, gérer les énormes quantités de pétioles de palmier laissées après les récoltes représentait un véritable casse-tête pour les agriculteurs locaux. Généralement, ils les brûlaient directement dans les champs, produisant de lourdes fumées polluant l'air, ou les laissaient pourrir, ce qui pouvait affecter le sol et les sources d'eau.

La construction de la centrale à biomasse a radicalement changé cette situation. En effet, elle utilise de manière innovante les pétioles de palmier comme principal combustible, offrant ainsi une destination idéale à ces déchets agricoles. Aujourd'hui, dans les zones environnantes du projet, les agriculteurs ne se contentent plus de brûler les résidus, ils les collectent de manière organisée, transformant ces "déchets" en un produit précieux commercialisable.

Le projet de centrale à biomasse a mis en place une chaîne industrielle verte complète "du champ à la chaudière", utilisant des technologies de combustion avancées pour convertir efficacement ces combustibles de biomasse en électricité, avec une production annuelle pouvant atteindre 348 millions de kWh d'électricité propre. Cette chaîne industrielle garantit non seulement un approvisionnement stable en combustible pour la centrale, mais elle a également créé de nouveaux métiers dans les zones rurales, générant de nombreux emplois.

Ainsi, les déchets agricoles, autrefois un "problème" dans les champs, deviennent une "ressource verte", combinant parfaitement augmentation des revenus et réduction des déchets.

La production d'électricité à partir des pétioles de palmier est un processus neutre en carbone

Ce modèle de "transformation des déchets en richesse" présente également des bénéfices environnementaux remarquables. Par rapport aux combustibles fossiles, la production d'électricité à partir des pétioles de palmier est un processus neutre en carbone

Une fois la centrale opérationnelle, elle permettra à la Côte d'Ivoire de réduire d'environ 180 000 tonnes d'émissions de CO₂ par an, soit l'équivalent du stockage annuel de carbone de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de forêt. Par ailleurs, ce projet offre un modèle reproductible et adaptable pour d'autres pays agricoles d'Afrique de l'Ouest confrontés à des problèmes environnementaux similaires.

Il démontre que développement économique et protection de l'environnement ne sont pas incompatibles. Aussi, en tirant pleinement parti des ressources locales, il est possible d'emprunter une voie verte de développement durable, réalisant ainsi un double bénéfice écologique et économique.

Avec la mise en service imminente de la centrale à biomasse, le pétiole de palmier en Côte d'Ivoire se voient confier une nouvelle mission. Car, elles ne sont plus de simples déchets, mais deviennent des étincelles vertes qui illuminent des milliers de foyers et propulsent le pays vers un avenir plus propre et plus prospère. Quant à China Energy, avec intelligence et responsabilité, elle contribue à construire un monde meilleur.