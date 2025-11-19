Cote d'Ivoire: Concours Droit humanitaire - Fraternité Matin rafle le 1er prix

19 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Frank Yeo

Le journaliste Kanaté Mamadou, du service politique du quotidien Fraternité Matin a remporté le premier prix presse écrite/en ligne de la 7e édition du concours régional de reportage humanitaire, organisé par la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr).

Son reportage fait allusion au délardement de 6000 personnes fuyant les attaques au Burkina pour trouver refuge à Timala en Côte d'Ivoire, soit « Havre de paix confort de vie pour des milliers de demandeurs d'asile 6 »

Ce concours vise à encourager les journalistes ouest-africains à produire des reportages qui mettent en lumière des enjeux humanitaires souvent méconnus, tels que les conflits armés, les violences communautaires, les déplacements forcés, la protection des civils et l'accès à l'eau, la santé, la sécurité alimentaire.

La coordinatrice communication prévention, Léa France Riche Doua Mensah a rappelé que le thème de cette édition était : « Préserver l'humanité dans des situation de crise » et ce, en lien avec ce qui se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire avec les réfugiés maliens et burkinabè, mais aussi dans le nord du Togo ou du Bénin.

Selon elle, il y a eu 22 productions des journalistes de Côte d'Ivoire, du Togo du Bénin. « Parmi les six lauréats on avait trois Béninois », a-t-elle précisé.

La rédactrice en chef de Fraternité Matin, Germaine Boni a, au nom de la direction générale, exprimé sa gratitude au Cicr pour ce concours. « Nous sommes honorés de vor qu'un des nôtre a été primé », s'est-elle félicitée, précisant que Fraternité Matin est engagée sur le chemin de l'excellence.

« Je suis profondément honoré d'être distingué par le Cicr à travers ce prestigieux prix. Recevoir cette distinction est un immense privilège et une grande responsabilité », a déclaré Kanaté Mamadou, tout en remerciant le Cicr pour sa confiance et son initiative de de concours qui valorise le journalisme humanitaire.

A l'en croire, cette distinction renforce sa détermination à raconter les réalités humanitaires avec rigueur et humanité. Il dédie ce prix aux populations dont il a porté la voix dans ce reportage. « Merci aux femmes et aux hommes qui ont accepté d témoigner malgré la douleur ou la peur », dit-il.

Kanaté Mamadou partage ce prix avec la rédaction qui l'a toujours soutenu à chaque étape. « Merci à mes collègues pour leur confiance et leur collaboration », a-t-il déclaré.

