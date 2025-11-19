Cote d'Ivoire: Enseignement technique - 182 milliards F CFA pour accélérer la transformation des compétences en 2026

19 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le mardi 18 novembre 2025, les membres de la Commission des Affaires Économiques et Financières (CAEF) ont voté, à la quasi-unanimité, l'octroi d'une enveloppe budgétaire de 182 milliards 301 millions 855 312 F CFA au Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage (METFPA) pour l'exercice 2026.

Ce vote constitue un soutien déterminant à la vision du Gouvernement visant à doter le pays d'un système performant d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP). Le ministre a exprimé sa gratitude envers les élus de la nation, saluant un acte de responsabilité et de lucidité face aux défis à relever.

Pour l'année 2026, le METFPA portera quatre programmes majeurs, articulés autour de treize actions prioritaires d'investissement, huit actions axées sur l'amélioration de la qualité, ainsi que cinq actions prioritaires dédiées aux formations qualifiantes et à l'apprentissage. L'objectif est clair : adapter l'offre de formation aux besoins réels du marché du travail et renforcer la compétitivité du capital humain.

La Côte d'Ivoire nourrit l'ambition légitime de s'industrialiser durablement. Toutefois, cette dynamique se heurte à un défi de taille : le déficit de compétences dans plusieurs secteurs clés. Conscient de cette situation, l'État redouble d'efforts pour bâtir un écosystème d'EFTP robuste, moderne et aligné sur les standards internationaux.

Le budget adopté permettra ainsi de poursuivre la transformation en profondeur du dispositif existant afin d'en faire un véritable levier de développement économique et social. Il soutiendra notamment la modernisation des infrastructures, la diversification des filières, la professionnalisation des formations et la montée en compétences des jeunes et des adultes en reconversion.

Avec ce financement conséquent, le Gouvernement confirme sa volonté d'investir massivement dans le capital humain, condition essentielle pour accompagner la croissance, soutenir l'industrie et renforcer l'inclusion socio-économique. L'année 2026 s'annonce ainsi comme une étape décisive dans la construction d'une Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir, appuyée sur des compétences solides et adaptées aux défis du monde moderne.

