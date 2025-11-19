La Commission des Affaires Économiques et Financières de l'Assemblée nationale a examiné et adopté les projets de budgets 2026 du ministère des Affaires étrangères et du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.

Selon le communiqué produit par le service communication des ministères concernés, la présentation a été assurée par Adama Dosso, ministre délégué, qui représentait également le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en mission officielle à l'extérieur du pays.

Le budget 2026 du ministère des Affaires étrangères arrêté à 146 728 395 147 FCFA

Le budget 2026 du ministère des Affaires étrangères est réparti en quatre programmes. Notamment, la modernisation de l'outil diplomatique, la poursuite de la diplomatie économique, le renforcement du réseau bilatéral et multilatéral et l'amélioration des services consulaires et de l'état civil.

Quant au budget du Ministère délégué, il est fixé à 5,12 milliards FCFA et permettra la poursuite et l'amplification des actions de coopération et d'intégration régionale ; de la modernisation administrative et du suivi des politiques communautaires ; des programmes d'assistance, de protection et de valorisation de la diaspora ivoirienne.

Les députés ont salué les résultats 2024, marqués par un taux d'exécution budgétaire supérieur à 96 % ; la mise en oeuvre de réformes majeures au profit des Ivoiriens de l'extérieur ; la réalisation d'actions diplomatiques soutenues dans la région.

Intervenant à l'issue de la séance, le ministre Adama Dosso a déclaré que : « L'adoption de ces deux budgets témoigne de la confiance du Parlement et de l'engagement du Gouvernement à poursuivre une diplomatie moderne, protectrice et tournée vers l'intégration africaine. »

Il a réaffirmé que l'exercice budgétaire 2026 sera placé sous le signe de la responsabilité, de l'efficacité et du service aux citoyens, conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.