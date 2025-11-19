Le budget 2026 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, défendu, le 18 novembre, par le Garde des Sceaux, Sansan Kambilé, devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières (Caef), s'établit à 129,151 milliards de FCfa. Un montant destiné à assurer l'animation des quatre programmes stratégiques qui structurent l'action du département ministériel pour la période 2026-2028.

Cette enveloppe vise à consolider l'administration générale (94,913 milliards de FCfa), améliorer le fonctionnement des juridictions (11,202 milliards de FCfa), renforcer le système pénitentiaire (20,882 milliards de FCfa) et promouvoir les droits humains (2,152 milliards de FCfa). Elle se répartit en dépenses de personnel (54,737 milliards de FCfa), en biens et services (38,266 milliards de FCfa), en transferts (5,546 milliards de FCfa) et en investissements (27,601 milliards de FCfa).

Au-delà de ces chiffres, le ministre a rappelé les douze actions opérationnelles prévues. Notamment le renforcement de l'accès à la justice, l'amélioration des conditions de détention, la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi, l'optimisation des apprentissages en milieu carcéral, la promotion et la protection des droits de l'homme et la modernisation des systèmes d'information.

En présentant ces orientations, Sansan Kambilé a souligné la cohérence de la politique du ministère avec le Plan national de développement (Pnd) et la volonté d'atteindre les objectifs stratégiques fixés pour une justice plus accessible, plus efficace et plus respectueuse des droits fondamentaux.

Il a également rappelé le bilan 2024 marqué par un taux d'exécution budgétaire de 99,57% sur un budget de 122,899 milliards de FCfa. Cette performance a permis, entre autres, la prise en charge de 34 608 détenus et de 12 631 mineurs, l'adoption de trois projets de décret, d'importantes acquisitions de matériel et d'équipements, la réhabilitation de plusieurs infrastructures judiciaires et pénitentiaires ainsi que la poursuite des chantiers des tribunaux de San Pedro, d'Abobo et de Korhogo. Avec 20 cibles atteintes sur 25 en 2024, soit 80% de réalisation, le ministère affiche une dynamique que le budget 2026 ambitionne de renforcer pour hisser davantage la justice et la protection des droits humains au coeur de l'action publique