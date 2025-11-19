Sénégal: Louga - L'OFOR inaugure un système d'hybridation énergétique pour renforcer l'alimentation en eau de 120 village

Louga — Le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng, a procédé, mercredi, à l'inauguration du nouveau système d'hybridation énergétique du principal forage de la commune de Diengue Diaw, dans la région de Louga.

Cette infrastructure polarisant plus de 120 villages est présentée comme le plus grand système d'alimentation en eau potable du Sénégal.

"Ce système était arrivé à bout de souffle parce qu'il n'arrivait plus à couvrir toute la demande, c'est pourquoi nous avons engagé des travaux pour permettre aux deux forages de fonctionner simultanément et améliorer l'alimentation en eau jusque dans les localités les plus reculées", a-t-il déclaré à des journalistes, a l'issue de la cérémonie d'inauguration.

Il a signalé que la Sénégalaise des eaux rurales (SDER) avait été chargée ces derniers mois de la remise en état des deux forages de ce système d'alimentation d'eau qui présentaient des problèmes techniques.

"Ils refoulaient sur un même tuyau. Nous avons séparé les conduites pour permettre leur fonctionnement simultané, et les résultats ont été immédiats, jusque dans les localités les plus reculées comme Ndoyenne", a expliqué le DG de l'OFOR.

La SDER, sur fonds propres, a réalisé l'hybridation du système, combinant électricité et énergie solaire "sans baisse de débit", avec un dispositif de gestion automatique et un stockage sur batteries, une configuration encore rare dans les réseaux d'hydraulique rurale, a indiqué Serigne Mbacké Dieng.

"En fin de journée, les batteries restituent l'énergie nécessaire pour compenser les baisses de tension et maintenir un débit stable", a ajouté le DG de l'OFOR.

Il a affirmé que cette modernisation a permis de remplir les châteaux d'eau "à plus de 70 % en pleine journée", une performance jugée inédite, avant d'annoncer que ce modèle sera dupliqué dans d'autres localités, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays.

Serigne Mbacké Dieng a par ailleurs rassuré les populations de Kanène Diob, concernant l'extension prévue du réseau sur une dizaine de kilomètres.

Les travaux de cet ouvrage seront menés "d'ici fin décembre", parallèlement à un autre système en construction par le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et qui devrait être opérationnel "au plus tard en juin 2026".

Les deux réseaux seront interconnectés à cette échéance, a-t-il précisé.

Le directeur général de la SDER, Mouhamed Lamine Diakhaté, a salué "un projet d'efficacité énergétique sans précédent dans l'hydraulique rurale", fondé sur l'hybridation et le stockage solaire.

La SDER, a-t-il annoncé, entend "répliquer ce modèle sur l'ensemble des forages qu'elle exploite".

Le directeur général de la SDER, Mouhamed Lamine Diakhaté.DS/BK