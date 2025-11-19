Sénégal: Fimela - Saisie de 790 kg de chanvre indien par la gendarmerie

Fatick — La Brigade de gendarmerie territoriale de Fimela, dans la région de Fatick (centre), a saisi 790 kilogrammes de chanvre indien, en moins de 48 heures, a appris l'APS, mercredi, de source sécuritaire.

Les gendarmes de Fimela, exploitant un renseignement, ont découvert sous des arbustes 19 colis de chanvre indien d'un poids total de 580,42 kilogrammes, dans le village de Pethie Makha, dans la commune de Tataguine.

"Le 17 novembre 2025 à 00 heures 48 minutes, exploitant un renseignement faisant état d'un débarquement (...) les éléments de la Brigade territoriale de Fimela se sont transportés sur les lieux, un dispositif de filature était mis en place permettant de poursuivre tranquillement les charretiers jusqu'au village de Pethie Makha, lieu de rencontre avec le présumé propriétaire du produit", a indiqué la même source.

Elle a ajouté que les auteurs se sont en fui vers une direction inconnue après une longue poursuite.

Un peu plutôt dans la soirée, la Brigade territoriale est également informée d'un trafic de chanvre indien vers le village de Faoye, dans la commune de Djilasse.

Un dispositif de filature, mis en place, a permis d'intercepter sept colis de chanvre indien d'un poids total de 210 kilogrammes, plus une charrette abandonnée par les trafiquants.