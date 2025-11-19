Sénégal: La 4e édition du Prix cénacle national du livre prévue le 26 décembre (communiqué)

Dakar — La cérémonie de la quatrième édition du Prix cénacle national du livre va se dérouler le 26 décembre prochain, à partir de 19 heures, à Dakar, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

D'après le communiqué, les membres du jury se sont réunis, sous l'impulsion de sa présidente Andrée-Marie Diagne, pour leur troisième séance consacrée à la sélection des oeuvres littéraires en compétition cette année.

Après des échanges "approfondis et enrichissants", ils ont établi la liste des ouvrages repartis selon deux catégories que sont le roman et la poésie.

Dans la catégorie roman, "Au-delà du futur" de l'écrivain Samba Guissé, "La petite maison de la porte bleue" de Falia et "Les caprices de poussine" de Mamadou Samb ont été retenus pour la course, indique la même source.

En poésie, les recueils "L'éclosion" de Seyni Seck, "L'encre des étoiles" d'Ousmane Tall, "Les lignes de mire" de Dallé Mallé Fofana, ainsi que "Mes errances confinées" d'Omar Dabo sont en lice.

Le jury est composé de cinq membres, à savoir professeure Marie-André Diagne, Waly Bâ, Mamadou Bâ, Serigne Sèye et Harouna Dior.